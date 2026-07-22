Morte Fakir, Salvini su bodycam: “Fondamentali per forze ordine ma anche per i delinquenti”

“La bodycam, in cui credo personalmente da ministro, da segretario della Lega, da cittadino e da viaggiatore, è fondamentale sia per gli operatori delle forze dell’ordine che per gli stessi delinquenti. Nel senso che tutto viene ripreso, ascoltato, documentato”. Così il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo a margine della conferenza stampa di presentazione ‘FS Security potenzia il controllo: bodycam a ogni operatore’ a Roma.

“Come accade sui treni, riducendo il numero delle aggressioni, dei furti e delle rapine, accade anche grazie a Polizia e Carabinieri”, aggiunge quindi il leader della Lega, chiamando in causa quanto agli avvenimenti che hanno causato la morte di Abderrahim Fakir. “Sono convinto che a Bologna verrà fatta chiarezza e chi chiede giustizia avrà giustizia”, rimarca, pur sottolineando come “spiace che anche in questi giorni ci sia qualcuno che alimenta il clima di odio, tensione e conflitto nei confronti delle forze dell’ordine e chi indossa una divisa e mette a rischio la sua vita per salvare altre vite”. “Le nostre forze dell’ordine vanno non solo tutelate, apprezzate”, rivendica Salvini, che cita il piano di aumento di assunzioni e di stipendi del governo, per poi concludere: “chi incita alla caccia allo sbirro non fa un buon servizio al paese”.