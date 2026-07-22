Morte Fakir, Piantedosi: "Non abbiamo timore di nulla"

“Le forze dell’ordine sono le istituzioni, come si vede da tutte le indagini statistiche, al primo posto per gradimento degli italiani”. Così il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, intervenendo a margine della conferenza stampa di presentazione ‘FS Security potenzia il controllo: bodycam a ogni operatore’ a Roma.

“La maggioranza degli italiani sono persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio Paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si inverte l’onere della prova. Quando c’è qualcosa che riguarda l’azione delle forze dell’ordine se ne presume, da parte di alcuni, la non-legittimità”. “Noi non abbiamo timore di nulla – dice ancora Piantedosi – gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati. “Siamo nell’epoca in cui la documentazione videofotografica è molto diffusa e di questo ne siamo contenti. Quindi andiamo avanti così”, conclude il titolare del Viminale.