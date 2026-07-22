Festival sport: Brignone, Thorpe e Adriano tra gli ‘Invincibili’ a Trento

Federica Brignone e Nadia Comaneci, a mezzo secolo dal primo 10 perfetto olimpico, il 5 volte medaglie d’oro alle Olimpiadi, Ian Thorpe, la leggenda del ciclismo Bernard Hinault ma anche Lucas Pinheiro Braathen, primo brasiliano a conquistare un oro in Super G ai Giochi di Milano Cortina 2026. Sono solo alcuni degli ‘Invincibili’ che parteciperanno alla nona edizione del Festival dello sport, in programma dal 1 al 4 ottobre a Trento, anticipati da Gianni Valenti, vice direttore vicario della Gazzetta dello Sport e direttore scientifico della manifestazione, intervenendo a Milano alla presentazione della kermesse organizzata da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento, l’Università degli Studi di Trento e Apt di Trento, con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico.

“I tanti sportivi del presente e del passato che vengono a Trento per il Festival porteranno la conoscenza del Trentino a livello internazionale”, ha commentato il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. “Per noi è una delle tante facce dello sport che vuol dire Trentino – ha spiegato a LaPresse Mattia Gottardi, assessore allo sport della Provincia autonoma di Trento- il nostro è un territorio iper sportivo nella sua genetica, per noi è la grande cigliegina sulla torta perché rappresenta la parte di restituzione più bella”. Giovanni Battaiola, presidente di Trentino Marketing, spiega che “Sarà un’altra grande edizione e si colloca perfettamente nella bella stagione. Le ricadute saranno immediate, parlare e praticare sport 365 giorni all’anno vuol dire creare indotto e passione, trasformare una semplice vacanza in emozioni”. Tra gli ospiti anche Adriano, Gianni Rivera, Fabio Capello in occasione del suo 80esimo compleanno, Claudio Sala per ricordare lo scudetto del Toro del 1976, e la Nazionale di volley femminile. Per l’ex cestista Gallinari sarà poi l’esordio al Festival. Per il motociclismo saranno presenti Casey Stoner e Marco Lucchinelli. Per la Formula 1, in attesa di conoscere il calendario della prossima stagione, a Trento sarà presente l’ex campione del mondo Emerson Fittipaldi. Tra gli eventi in piazza Duomo, spiccano quelli con Armand Duplantis, il super campione di salto con l’asta, e il duetto tra Nadia Battocletti e Malika Ayane.