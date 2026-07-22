Fs, Foroni (ad security): "Bodycam strumento per difesa, aumenteremo operatori"

“La bodycam è uno strumento che noi riteniamo importante per la tutela e la difesa del nostro operatore: i dati e le sperimentazioni ci hanno infatti dimostrato che, quando il malintenzionato vede il nostro operatore già con la bodycam o che schiaccia il bottone per attivare il servizio, in 9 casi su 10 rientra quell’intento aggressivo”. Lo dice Pietro Foroni, amministratore delegato di Fs security, parlando con LaPresse a margine della presentazione delle bodycam oggi a Roma. L’ad fa presente che l’obiettivo è aumentare il numero degli operatori entro il 2028.

“Principalmente è quindi uno strumento a tutela del lavoratore – osserva Foroni -, la possibilità di attivare immediatamente l’allarme in sala operativa, vedere le immagini, essere geolocalizzato, sentire l’audio, quindi far partire l’assistenza anche da parte dei nostri operatori o da parte delle forze di polizia”. “Siamo con 1.100 operatori circa nelle stazioni e sui treni – conclude Foroni -, entro il 2028 è previsto di arrivare a 1.650 con oltre 1.300 ragazzi presenti sui treni, nelle stazioni, con un’alta attività di formazione e sempre una maggiore attività qualificata e maggiore esperienza per gestire queste difficili situazioni”.