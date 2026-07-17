Caso Roggero, Tajani: “Giusto chiedere la grazia. Non è un pericoloso criminale”

“Credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato. Bisogna anche capire perché ha sbagliato. Era da anni sotto pressione e sotto violenza ed è giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta così alla Farnesina, a margine della presentazione della partecipazione dell’Italia come Paese Ospite d’Onore alla 40a edizione della Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara, il caso di Mario Roggero. Il gioielliere del Cuneese è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione, confermati due giorni fa in Cassazione, per aver ucciso a colpi di pistola due rapinatori mentre scappavano dal suo negozio dopo aver messo a segno il colpo.

La dichiarazione di Tajani arriva poco dopo il post della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, senza citare direttamente il caso Roggero, ha ricordato una delle novità del sesto Decreto sicurezza: “Basta paradossi! Chi commette un reato non può chiedere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque”.