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venerdì 17 luglio 2026

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Lo Yacht Club de Monaco lancia le World Series: nuovo sistema di qualificazione per la Energy Boat Challenge

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Lo Yacht Club de Monaco amplia la portata internazionale della Monaco Energy Boat Challenge con il lancio di un nuovo sistema di qualificazione: le Monaco Energy Boat Challenge World Series. “Abbiamo lanciato la Monaco Energy Boat Challenge più di dieci anni fa e, con il crescente successo dell’evento e l’aumento del numero di squadre partecipanti, stiamo ora ampliando i nostri orizzonti. Per questo vogliamo introdurre un sistema di qualificazione, simile a quello adottato in altri sport. I primi eventi di qualificazione si terranno in Australia e in Italia, prima di riunire a Monaco le squadre selezionate per la finale”, ha dichiarato Bernard d’Alessandri, segretario generale e direttore dello Yacht Club de Monaco.