Lo Yacht Club de Monaco lancia le World Series: nuovo sistema di qualificazione per la Energy Boat Challenge

Lo Yacht Club de Monaco amplia la portata internazionale della Monaco Energy Boat Challenge con il lancio di un nuovo sistema di qualificazione: le Monaco Energy Boat Challenge World Series. “Abbiamo lanciato la Monaco Energy Boat Challenge più di dieci anni fa e, con il crescente successo dell’evento e l’aumento del numero di squadre partecipanti, stiamo ora ampliando i nostri orizzonti. Per questo vogliamo introdurre un sistema di qualificazione, simile a quello adottato in altri sport. I primi eventi di qualificazione si terranno in Australia e in Italia, prima di riunire a Monaco le squadre selezionate per la finale”, ha dichiarato Bernard d’Alessandri, segretario generale e direttore dello Yacht Club de Monaco.