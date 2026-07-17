Venezia, arrivato il mega yacht dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta

È arrivato a Venezia il mega yacht, Boardwalk, dell’ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta. L’imbarcazione, lunga 117 metri e alta 32, è ormeggiata in Riva Sette Martiri. Lo yacht è strutturato con 6 ponti e può contare su due eliporti, uno a prua e uno poppa. A bordo anche due piscine, un beach club, una palestra e un’area relax a bordo acqua.

L’arrivo in laguna del Boardwalk ha creato diverse polemiche con Avs che ha denunciato: “Mentre città come Torino, Milano, Roma, Napoli non hanno volanti di polizia adeguate per fare prevenzione e garantire sicurezza ai cittadini e alle cittadine, il ministero dell’Interno invia solo per Venezia 50 unità di polizia a protezione di Fertitta e più di cento per il resto del suo tour insieme a decine di unità aereo navali della polizia costiera, di Stato e della guardia di finanza. Questa è una autentica follia”.