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venerdì 17 luglio 2026

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Iran, tv di Stato mostra ponte distrutto da raid Usa

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La tv di Stato dell’Iran ha mostrato un ponte gravemente danneggiato dai raid aerei Usa avvenuti durante la notte.
Il servizio ha identificato il luogo come il villaggio di Latidan, vicino a Bandar Abbas, la principale città portuale del Paese situata nei pressi del Golfo Persico, e ha riferito che l’attacco ha anche provocato l’incendio di un’autocisterna che stava attraversando il ponte, causando la morte dell’autista.
Sempre la tv di Stato iraniana ha affermato che altri 5 ponti nella provincia di Hormozgan sono stati danneggiati. Bandar Abbas è il capoluogo di Hormozgan.