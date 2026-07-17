Iran, tv di Stato mostra ponte distrutto da raid Usa

La tv di Stato dell’Iran ha mostrato un ponte gravemente danneggiato dai raid aerei Usa avvenuti durante la notte.

Il servizio ha identificato il luogo come il villaggio di Latidan, vicino a Bandar Abbas, la principale città portuale del Paese situata nei pressi del Golfo Persico, e ha riferito che l’attacco ha anche provocato l’incendio di un’autocisterna che stava attraversando il ponte, causando la morte dell’autista.

Sempre la tv di Stato iraniana ha affermato che altri 5 ponti nella provincia di Hormozgan sono stati danneggiati. Bandar Abbas è il capoluogo di Hormozgan.