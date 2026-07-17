Pavia, arrestata 17enne: era legata a gruppi jihadisti online

La Polizia ha arrestato una 17enne italiana residente in provincia di Pavia con l’accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale su richiesta della Procura minorile. L’indagine è nata dal monitoraggio degli ambienti virtuali legati alla propaganda jihadista.

Secondo quanto ricostruito la giovane sarebbe stata attiva su una piattaforma di messaggistica con un’utenza virtuale, all’interno di quattro gruppi di ispirazione jihadista e di sostegno allo Stato Islamico, accessibili solo su invito o tramite autorizzazione degli amministratori. Nei gruppi sarebbero stati condivisi contenuti di propaganda a favore di Daesh, materiale di istigazione al martirio e manuali per l’addestramento e la realizzazione di armi ed esplosivi artigianali . Sono emersi numerosi contatti con gruppi riconducibili alla galassia jihadista internazionale.