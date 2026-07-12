Ranucci: “Esposto FdI? Presupposti errati”

Sigfrido Ranucci parla con LaPresse all’indomani della notizia dell’intenzione di Fratelli d’Italia di presentare un esposto. L’esposto sarebbe in relazione al caso Ranucci-Lavitola, sulla base di notizie di stampa secondo le quali Lavitola avrebbe ispirato servizi di Report contro FdI Lazio, per vendicarsi del fatto che non avrebbe ottenuto autorizzazioni regionali per suoi progetti in ambito energetico.

Il conduttore di Report: “Presupposti errati”

“I presupposti dell’esposto di FdI sono assolutamente errati, non c’è nessuna inchiesta per l’eolico che è stata condizionata da Lavitola, ma nessuna inchiesta nella storia della Rai è stata condizionata da Lavitola“. Così a LaPresse il giornalista e conduttore di Report, in merito all’esposto che Fratelli d’Italia ha annunciato di voler depositare in procura in cui si chiederebbe di chiarire sul rapporto tra Ranucci e Lavitola e sui presunti affari di quest’ultimo nelle fonti rinnovabili nel Lazio. “Lavitola è stato testimone e fonte in due inchieste, una sui Canadair e l’altra su Berlusconi, dove tra parentesi è anche apparso chiaramente. Sono stati altri che hanno usato Lavitola come fonte ai tempi della casa di Fini. Ed è stato usato dal Governo Berlusconi”, aggiunge il giornalista.

“Report spaccata? Falso, stordita da sciacallaggio”

“È falso che la redazione di Report sia disunita, è unita. Anche intorno a me. Ma è ovvio che è stordita dallo sciacallaggio che si sta facendo attorno a questa vicenda“, dice ancora Ranucci, in merito ai rumors su una presunta spaccatura della redazione di Report a seguito degli sviluppi dell’inchiesta sull’attentato subito 8 mesi fa davanti alla sua abitazione e ai legami con Valter Lavitola.

FdI: “Report non va in vacanza? Invece sì, e chiarisca su Lavitola”

“Report va in vacanza. Ci auguriamo che la redazione di Sigfrido Ranucci approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull’amicizia tra il conduttore e Lavitola“. Lo scrive Fratelli d’Italia su Facebook pubblicando l’immagine del post social della trasmissione dello scorso 5 luglio in cui si informava che “Report non va in vacanza! Le repliche estive vi aspettano da domenica 12 luglio, in prima serata, su Rai3”. Il partito della premier Giorgia Meloni in allegato al messaggio mostra anche una card su cui si legge il post della trasmissione (‘Report non va in vacanza: ogni domenica su Rai3’) e la scritta ‘E invece sì’.

Lega: “Giusto stop Report dopo inquietanti sviluppi inchiesta”

“Giusto così. Dopo gli inquietanti sviluppi dell’inchiesta che riguarda il signor Ranucci, e in attesa che venga fatta piena luce su una vicenda sempre più opaca, è doveroso tutelare la credibilità del servizio pubblico, pagato dai cittadini italiani”. Così la Lega sui social postando una card che mostra in primo piano il conduttore della trasmissione Sigfrido Rannucci e Valter Lavitola e la scritta ‘Caso Ranucci: la Rai sospende le repliche estive di Report’.