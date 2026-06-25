Vertice Italia-Francia, Macron accoglie Meloni al Museo di Picasso ad Antibes

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata giovedì al Musée Picasso di Antibes per la visita congiunta con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, a cui partecipano anche i ministri della Cultura dei due Paesi, Alessandro Giuli e Catherine Pégard. L’inquilino dell’Eliseo, nell’accogliere la premier, che ha salutato con due baci sulle guance, abbracciandola e tenendola anche per mano, ha scherzato così: “Giorgia, it’s a long time (quanto tempo, ndr)”. Meloni e Macron hanno partecipato ieri all’E5 di Berlino e, nei giorni scorsi, prima al G7 di Evian e poi al Consiglio europeo a Bruxelles. Dopo questa prima tappa ad Antibes, i due leader si spostano a Villa Eilenroc per il vertice intergovernativo, che prende il via con l’incontro bilaterale.