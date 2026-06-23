Mondiali 2026, Cristiano Ronaldo nella leggenda: gol all’Uzbekistan, è il primo ad aver segnato in sei mondiali

Con il gol segnato contro l’Uzbekistan, a 41 anni Cristiano Ronaldo entra di diritto nella storia dei Mondiali di calcio, come l’unico giocatore ad aver segnato almeno un gol in sei edizioni diverse del torneo. Ronaldo ha segnato il suo primo gol in Coppa del Mondo contro l’Iran nella competizione in Germania nel 2006. Il suo primo gol nelle finali mondiali come capitano del Portogallo è arrivato in Sudafrica nel 2010, contro la Corea del Nord. Ronaldo ha realizzato il terzo gol nella terza Coppa del Mondo a Brasile 2014, segnando contro il Ghana. Senza dubbio la migliore prestazione di Ronaldo in Coppa del Mondo finora è stata la tripletta contro la Spagna nella prima giornata di Russia 2018. In Russia CR7 è andato a segno anche contro il Marocco. La storia è stata scritta allo Stadio 974 in Qatar quando Ronaldo è diventato il primo giocatore in assoluto a segnare in cinque edizioni della Coppa del Mondo, trasformando un rigore contro il Ghana. Record eguagliato poi da Messi e di nuovo battuto oggi da CR7.