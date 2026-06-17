Vannacci, Minelli (Anpi): “È pericolo per la democrazia”

“Vannacci un pericolo per la democrazia? Io penso di sì. Penso che non avrà spazio perché l’Italia democratica si difenderà, ma credo che le sue parole sono un veleno inserito in una società già complicata e già divisa”. Lo ha detto il presidente dell’Anpi di Milano Primo Minelli, a margine della presentazione della sezione dell’associazione nel Comune del capoluogo lombardo. “Vannacci è una vergogna – ha proseguito Minelli – Solo una vergogna può dare credito a parole come quelle che ascoltiamo, perché parlare di camerati, parlare di Decima Mas, parlare di remigrazione (che si chiama deportazione), parlare di queste cose sui femminicidi, è davvero una cosa che non fa i conti con la Carta costituzionale”. “D’altra parte l’abbiamo già conosciuta. Se andate a vedere i documenti che sono stati scritti sulla nascita del fascismo in Piazza Sepolcro, le parole che venivano usate cento anni fa sono le stesse che ascoltiamo adesso. Faccio un appello anche a voi ai giornalisti: evitate di dare spazio a delle opinioni e a delle idee che sono irrealizzabili, ma soprattutto pericolose”, ha concluso.