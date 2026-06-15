Milano, Nahum: "Pd abbandoni primarie o centro avrà suo candidato"

“Milano è la città dei riformisti e dei liberali, noi abbiamo detto chiaramente se la proposta politica in questa città sarà una sinistra massimalista, da un lato, che è contro San Siro, contro il Salva Milano, e dall’altro lato invece una destra che esprime Silvia Sardone e l’emigrazionista, noi abbiamo il dovere politico e morale di dare un’alternativa a questa città e di essere un’alternativa che possa vincere le prossime amministrative nel 2027″. Lo ha detto Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione, a margine della presentazione al teatro Parenti del movimento Europeisti.eu a Milano.

A chi gli chiedeva se si stesse ragionando anche su un candidato sindaco per Milano, Nahum ha risposto: “Ci lavoreremo, poi vedremo cosa accadrà in casa del Partito Democratico se si darà una svegliata e abbandonerà le primarie, ci potremo mettere intorno a un tavolo per un candidato riformista. Ultimamente da quello che stiamo vedendo il Pd va verso le primarie dove ci sono candidati massimalisti, addirittura candidati dei Giovani Democratici che dicono basta investimenti a questa città: è una cosa antistorica e io credo che a questa cosa bisogna rispondere con una candidatura che stia nella modernità riformista e liberale”.