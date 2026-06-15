Milano, Cottarelli: "Io candidato sindaco per il centro? Ci penserei"

“Io candidato sindaco a Milano? Non me l’ha chiesto nessuno, ma se me lo chiedessero ci penserei. In questo momento mi sembra improbabile. Milano i problemi sono la sicurezza, la viabilità, della qualità dell’aria, del problema delle case che è un tema fondamentale. Io vorrei avere un sindaco che amministra bene la sua città, non che si mette a fare politica a livello nazionale”. Così l’economista ed ex senatore dem Carlo Cottarelli, a margine della presentazione a Milano del movimento Europeisti.eu, promosso da Piercamillo Falasca, Daniele Nahum e Sergio Scalpelli. A chi gli chiedeva un commento sull’eventuale candidatura a Palazzo Marino di Pierfrancesco Majorino, Cottarelli ha detto: “Come candidato di centrosinistra, abbastanza di sinistra, è il candidato giusto, ma io non condivido le idee dell’attuale PD di Elly Schlein di cui Majorino è parte, sono troppo di sinistra. Io sono centrista, un liberal democratico”.