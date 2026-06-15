Legge elettorale, Schlein: "Questo governo vuole preservare il proprio potere"

Elly Schlein torna a criticare la riforma della legge elettorale voluta dal governo. “È incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale per preservare il proprio potere“, ha attaccato la segretaria del Pd, parlando a margine dell’iniziativa ‘Mimmo Lucà. La fede, l’impegno politico, il futuro da costruire’ a Torino. “Noi pretendiamo che questo governo si occupi di una condizione economica di calo della produzione industriale da tre anni quasi consecutivi, di salari troppo bassi, di difficoltà per le famiglie e le imprese e di bollette che sono le più care d’Europa. Queste sono le priorità su cui, come Pd, ci vogliamo concentrare”, ha concluso.