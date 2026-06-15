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lunedì 15 giugno 2026

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Calenda contro Vannacci: "Cripto fascista amico di Putin, sarà il Cinque Stelle del centrodestra"

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Vannacci sarà il Cinque Stelle del centrodestra“. Così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine della presentazione a Milano del movimento Europeisti.eu, promosso da Piercamillo Falasca, Daniele Nahum e Sergio Scalpelli. “Azione non ha fatto parte del ‘Conte due’, perché sapevo che i 5 Stelle, una volta messi lì, non sarebbero più usciti e avrebbero determinato una svolta populista del Pd”, ha proseguito Calenda. “Vannacci rischia di fare la stessa cosa, in peggio, nel centrodestra, perché stiamo parlando di un cripto fascista amico di Putin e il rischio che rimanga veramente come virus nel centrodestra esiste”, ha concluso.