Vertice Ue-Balcani, Meloni assente si difende: “Polemica ridicola, sinistra disperata”

Giorgia Meloni torna sulle polemiche scoppiate per la sua assenza al Vertice Ue-Balcani tenutosi a Tivat, in Montenegro. La premier, che non ha partecipato alla riunione dedicata al futuro allargamento dell’Unione europea e alla gestione del conflitto in Ucraina, aveva fatto sapere di non riuscire a raggiungere in tempo il luogo del summit perché impegnata alla cerimonia dei 212 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri, a Reggio Calabria. Le opposizioni l’hanno allora attaccata, denunciando l’isolamento dell’Italia nel dibattito internazionale.

Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, la presidente del Consiglio ha ribadito la propria posizione. “Le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri a una sinistra disperata. Per quanto riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire, la dico. Gli atteggiamenti infantili o morettiani ‘Mi si nota di più se vengo o se non vengo’ li lascio volentieri ad altri”, ha dichiarato Meloni, che ha aggiunto: “Sulla scelta di non partire non c’è nessuna dietrologia. I tempi si sono allungati alla festa dei carabinieri e non mi è sembrato il caso di andare in Montenegro per stare massimo un’ora. Capita a tutti i leader di non partecipare a qualche vertice, ne sono personalmente testimone essendo una dei più presenti, ma sono quasi certa di essere l’unica al mondo per la quale si scatenano queste polemiche ridicole”.

La premier non si è fermata qui. “Se avessi avuto ragioni per non partecipare a un vertice, men che meno avrei usato quello con i Balcani, visto che l’Italia è tra i principali sostenitori dell’integrazione dei Balcani in Europa e io ho ottimi rapporti con tutti i leader della regione”. Venerdì, quando era a Reggio Calabria per la festa dei carabinieri, Meloni ha avvisato il presidente del Consiglio europeo António Costa e ha chiamato il premier montenegrino Milojko Spajic, con cui ha preso l’impegno di vedersi al più presto, “perché lui sa quanto il suo Paese ci è vicinissimo”.