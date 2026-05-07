Rubio a Roma, il segretario di Stato Usa in Vaticano dal Papa

Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio è a Roma e si è recato in Vaticano, dove incontra Papa Leone XIV. Il corteo che ha scortato Rubio ha varcato il territorio della Santa Sede attraversando via della Conciliazione ed entrando dall’Arco delle Campane poco dopo le 11. Il faccia a faccia arriva dopo le critiche di Donald Trump al Pontefice, definito un mese fa dal presidente Usa “debole in materia di criminalità e pessimo in politica estera”. Il capo della Casa Bianca poi ha rincarato la dose martedì, affermando che Prevost non è contrario all’ipotesi che l’Iran possieda un’arma nucleare. Per ricucire i rapporti è stata Washington a proporre un incontro tra Rubio e il Papa. “Ascolteremo, l’iniziativa è partita da loro. Immagino che si parlerà di tutto quello è successo in questi giorni, ma sì parlerà anche di conflitti, di America Latina e immagino anche di Cuba”, ha detto il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin.

Rubio incontra il Papa in Vaticano Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio è a Roma e si è recato in Vaticano, dove incontra Papa Leone XIV. Il faccia a faccia arriva dopo le critiche di Donald Trump al Pontefice Inizio diretta: 07/05/26 11:32 Fine diretta: 07/05/26 16:00