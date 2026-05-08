Delitto di Garlasco, Salvini: “Per anni i quotidiani ci hanno raccontato di Stasi colpevole”

Matteo Salvini commenta le ultime notizie sul delitto di Garlasco e sull’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.“I quotidiani hanno raccontato per anni che Stasi era colpevole. Io seguo le vicende giudiziarie”. Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione della nuova sede del Centro di Aiuto alla Vita dell’ospedale Buzzi di Milano, smentendo la notizia su un incontro del centrodestra lanciata dai quotidiani sul tema della riforma elettorale. Proseguendo sul tema della giustizia, il leader del Carroccio ha poi detto: “Al referendum sulla riforma della Giustizia ho votato sì. Io più che votare sì e far campagna per il sì non potevo, gli italiani, la maggioranza, hanno decretato che la giustizia non va riformata, ne prendiamo atto. È chiaro che quando la gente vota bisogna rispettare il voto. Io continuo a rimanere convinto che la giustizia così com’è, a prescindere da Garlasco evidentemente, vada riformata”, ha concluso.