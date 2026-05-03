Caso Minetti, Nordio farà causa a Ranucci per le dichiarazioni sull’Uruguay

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, promuoverà “nei prossimi giorni un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Sigfrido Ranucci, per le dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Report al programma ‘È sempre Cartabianca’, su Rete 4, sulla possibile presenza del ministro nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay”, al centro di accertamenti sulla grazia ricevuta dal Quirinale. Lo scrive il Foglio citando fonti qualificate di via Arenula. Secondo il quotidiano “nell’istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all’immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate, in violazione del Codice deontologico dei giornalisti italiani, che prevede l’obbligo per i giornalisti di verificare l’attendibilità delle informazioni raccolte prima di diffonderle”. Le somme eventualmente ottenute al termine della causa saranno devolute in beneficenza.

Che cosa aveva detto il conduttore di Report

Durante la puntata di martedì 28 aprile del programma condotto da Bianca Berlinguer, Sigfrido Ranucci ha riportato una testimonianza che aggiunge nuovi elementi a una vicenda già al centro del dibattito pubblico. Il giornalista ha riferito che, secondo quanto raccolto, il Guardasigilli sarebbe stato ospite in passato nel ranch uruguaiano di Giuseppe Cipriani, indicato come compagno di Nicole Minetti. Il riferimento si inserisce nel contesto più ampio della discussione sulla grazia concessa a Minetti dal capo dello Stato, un provvedimento che aveva fatto discutere per le sue motivazioni. In particolare, tra i presupposti alla base della decisione vi sarebbe stata un’adozione, elemento che tuttavia, secondo alcune inchieste giornalistiche, presenterebbe possibili criticità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente.