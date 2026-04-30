Caso Minetti, richiamo della Rai a Ranucci dopo le sue parole su Nordio a ‘Carta Bianca’

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione ‘Report’ su Rai3. A quanto apprende LaPresse, non si tratta di una lettera disciplinare ma di un richiamo da parte del direttore Paolo Corsini. Sempre secondo quanto si apprende, nella lettera si contesterebbe a Ranucci l’aver fornito, durante la sua presenza nel programma di Rete4 ‘E’ sempre Cartabianca’ di Bianca Berlinguer, delle rivelazioni di informazioni “non ancora verificate” legate al ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla vicenda della grazie a Nicole Minetti. Secondo quanto si apprende, la Rai prende le distanze ed eviterebbe anche di coprire legalmente il suo giornalista nel caso in cui il ministro Nordio andasse avanti con la querela.

Cosa è accaduto

Ospite dell’ultima puntata del programma condotto da Bianca Berlinguer, Sigfrido Ranucci ha riportato una testimonianza che aggiunge nuovi elementi a una vicenda già al centro del dibattito pubblico. Il giornalista ha riferito che, secondo quanto raccolto, il Guardasigilli sarebbe stato ospite in passato nel ranch uruguaiano di Giuseppe Cipriani, indicato come compagno di Nicole Minetti.

Il riferimento si inserisce nel contesto più ampio della discussione sulla grazia concessa a Minetti dal capo dello Stato, un provvedimento che aveva fatto discutere per le sue motivazioni. In particolare, tra i presupposti alla base della decisione vi sarebbe stata un’adozione, elemento che tuttavia, secondo alcune inchieste giornalistiche, presenterebbe possibili criticità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni di Ranucci riaccendono dunque l’attenzione su una vicenda complessa, in cui si intrecciano aspetti personali, istituzionali e giuridici, e che continua a sollevare interrogativi sia sul piano politico sia su quello dell’opinione pubblica.