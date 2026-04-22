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mercoledì 22 aprile 2026

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Valditara: "Tra qualche settimana al via psicologo nelle scuole"

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(LaPresse) “Con l’introduzione dello psicologo nelle scuole, tra qualche settimana daremo una risposta importante al disagio psicologico, che tutte le indagini indicano come sempre più diffuso”. A dirlo è il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a margine della visita al Salone del Mobile di Milano, annunciando le fasi conclusive dell’iter per l’introduzione di forme di contrasto al disagio psicologico giovanile. Il decreto è attualmente all’esame della Corte dei Conti: il via libera dell’organo di controllo consentirà l’approvazione definitiva del provvedimento, che istituisce un servizio di assistenza psicologica negli istituti scolastici. “È stato un percorso lungo e complesso – ha concluso Valditara – Ma siamo ormai alle battute finali”.