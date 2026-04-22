Valditara: "Tra qualche settimana al via psicologo nelle scuole"

(LaPresse) “Con l’introduzione dello psicologo nelle scuole, tra qualche settimana daremo una risposta importante al disagio psicologico, che tutte le indagini indicano come sempre più diffuso”. A dirlo è il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a margine della visita al Salone del Mobile di Milano, annunciando le fasi conclusive dell’iter per l’introduzione di forme di contrasto al disagio psicologico giovanile. Il decreto è attualmente all’esame della Corte dei Conti: il via libera dell’organo di controllo consentirà l’approvazione definitiva del provvedimento, che istituisce un servizio di assistenza psicologica negli istituti scolastici. “È stato un percorso lungo e complesso – ha concluso Valditara – Ma siamo ormai alle battute finali”.