Decreto Primo Maggio, Durigon: "Contratti pirata piccola percentuale"

“Stiamo lavorando a un decreto che darà ristoro al lavoro povero, non è ancora deciso”, ma una delle misure “sarà per frenare il dilagare del dumping contrattuale”. Così il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a margine del Forum di Confcommercio, rispondendo ai giornalisti sul provvedimento annunciato dal governo in vista del primo maggio. Per Durigon però i contratti pirata sono “una piccola percentuale del lavoro povero”. A chi gli chiedeva in che modo intende agire il governo, Durigon ha replicato che “non si può fare una legge sulla rappresentanza per decreto“. “Credo – ha aggiunto l’esponente della Lega – che in Italia abbiamo una grande rappresentanza dei contratti buoni. Siamo convinti che in Italia il salario cresca solo con una buona contrattazione”.