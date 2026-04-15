Lavoro, Bombardieri (UIL): "Impoverito da contratti pirati e sindacati gialli"

“Pensiamo che il governo debba attendere l’esito del confronto in corso. Chiederei al governo di aspettare e darci sei mesi di tempo per fare un accordo. Stiamo lavorando con le parti datoriali, con Confcommercio e Confindustria, a un accordo importante sulla rappresentanza”. Così il segretario della UIL Pierpaolo Bombardieri arrivando al Forum di Confcommercio. “Noi abbiamo già un accordo inter confederale – ha proseguito – che definisce i criteri di rappresentanza. Intanto sarebbe utile che le associazioni datoriali definissero i loro criteri di rappresentanza. Quello delle organizzazioni sindacali è basato sugli iscritti e sui voti”, ha aggiunto Bombardieri.

“Il nodo politico – ha continuato – è se c’è la voglia di dare a lavoratori e lavoratrici un salario dignitoso. La presenza di contratti pirati, di associazioni datoriali e sindacati gialli in questo Paese ha determinato l’impoverimento di un pezzo del lavoro e di alcuni settori”. “Se questo è la scelta che la politica fa è un errore. Noi pensiamo che vadano rinnovati i contratti in modo da garantire non solo il salario ma una serie di diritti che nei contratti pirata sono negati”, ha concluso.