Israele, Meloni: “Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel Aviv”

La premier è arrivata al Vinitaly. Dallo scontro tra Trump e il Papa alla guerra tra Kiev e Mosca, cosa ha detto la presidente del Consiglio a Verona

L’Italia ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel Aviv. Lo ha annunciato Giorgia Meloni al suo arrivo al Vinitaly, salone Internazionale del vino e dei distillati organizzato a Verona. “Il governo, in considerazione della situazione che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele”, ha affermato la premier parlando con i giornalisti. Tanti altri i temi affrontati dalla leader di Palazzo Chigi come lo scontro tra Papa Leone XIV e Donald Trump e il patto di stabilità Ue.

Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu, Roma, 10 marzo 2023 (AP Photo/Andrew Medichini)

Meloni: “Leader religiosi non devono fare quel che dicono i politici”

La presidente del Consiglio ha preso le distanze dall’attacco di Trump nei confronti del Pontefice e lo ha condannato. “Ho espresso” ed “esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Francamente, io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo, per cui non sono stata d’accordo” con il presidente Usa Donald Trump “e l’ho detto”, ha ribadito la premier.

Meloni: “Serve sospensione del Patto di stabilità, errore muoversi tardi”

Meloni poi ha parlato del Patto di stabilità Ue e della sua eventuale sospensione. “Potrebbe aiutare, certamente. Chiaramente bisogna vedere come va nei prossimi giorni, ma penso che l’Europa non dovrebbe sottovalutare l’impatto che questa crisi può avere nei prossimi mesi. Penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi. Quindi, noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa, il tema anche di prendere in considerazione una sospensione del Patto di stabilità, non intesa come misura che può essere fatta verso il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata” così come “sospendere oggi il Cbam sarebbe oggettivamente una misura che potrebbe fare la differenza“, ha detto.

“Quindi, su questo siamo molto determinati a dare battaglia in Europa, ma per il bene dell’Europa, perché non si può rimanere sempre, diciamo, identici a se stessi mentre il mondo intorno a noi cambia in maniera così vorticosa e, quindi, crediamo che chi oggi pone con serietà queste questioni sia particolarmente responsabile, e non un irresponsabile come invece alcuni vorrebbero”.

Meloni: “Pressione economica sulla Russia arma più efficace per la pace”

L’ad di Eni, Claudio Descalzi, “è un operatore del settore e chiaramente ha il dovere di porre le questioni per come le vede. Io continuo a sperare che, quando il problema dovesse seriamente porsi, noi saremo riusciti a fare dei passi avanti, a portare la pace in Ucraina”, ha affermato la presidente del Consiglio parlando della guerra tra Kiev e Mosca. “Però non dobbiamo dimenticare, benché io ovviamente capisca il punto di vista di Descalzi, che la pressione economica che noi abbiamo esercitato sulla Russia in questi anni è alla fine l’arma più efficace che abbiamo per costruire pace. Per cui dobbiamo fare molta attenzione a come ci muoviamo da questo punto di vista”.