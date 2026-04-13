Papa Leone XIV arrivato in Algeria: “Non ho paura di Trump”

Inizia il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, il terzo del suo Pontificato. Prevost è partito questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino per l’Algeria, prima volta di un Pontefice nella storia del Paese. Alla vigilia del viaggio Leone XIV ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace e ha ricevuto un durissimo attacco da parte di Donald Trump. Il Pontefice visiterà quattro paesi: oltre all’Algeria, anche Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Undici giorni, quattro Paesi, oltre 20 tra discorsi e saluti in un cammino che, come ricordato nei giorni scorsi dal direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, si snoderà “attraverso la ricchezza e la diversità di questo continente popolato”. Oltre al tema della pace saranno centrali anche “l’ambiente l’ambiente, il rischio sfruttamento delle risorse” ma anche “i dolorosi anni ’90 che hanno fatto tante vittime”. “Il destino dell’Africa è legato all’Ue e all’Italia”, ha scritto Sergio Mattarella in un messaggio inviato per l’occasione al Papa. “Nessuno – ha aggiunto il presidente della Repubblica – potrà rimanere indifferente rispetto a questi solenni appelli”.
“Buon viaggio Papa Leone XIV. Pianti molti alberi di pace. Con rispetto, ammirazione ed affetto”. Così sui social il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione del viaggio apostolico del pontefice in Africa.
“Io nutro grandissimo rispetto nei confronti del Santo Padre. È un uomo forte, determinato, parla di fede, parla di pace fin dal giorno in cui è stato eletto Papa. Credo e condivido profondamente il suo pensiero, lo dico da cristiano, quando dice che la pace è un fatto che riguarda l’impegno di ciascuno di noi”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando durante la sua visita a Beirut, rispondendo a una domanda relativa alle parole del presidente Usa Donald Trump sul Pontefice.
“Il Papa parla del Vangelo e il Vangelo è un messaggio continuo di pace, quindi ho augurato al Santo Padre una missione proficua in Africa, che è un continente fondamentale per la stabilità del Mediterraneo e per la stabilità anche dell’area del Golfo. Penso alle parole importanti che ha pronunciato ieri sul Sudan, che ci incoraggiano ad andare avanti. Come sapete l’Italia ha organizzato già due missioni umanitarie in Sudan, una a Pasqua e una a Natale. Quindi le parole del Santo Padre ci incoraggiano e sono fonte di ispirazione anche per la mia azione di governo”, ha proseguito Tajani. Papa Leone XIV è “un uomo forte, coraggioso, che difende i valori fondamentali della fede cristiana e difende – perché è suo dovere farlo – la pace nel mondo”, ha poi concluso.
“L’Algeria è un Paese grande, dalla storia lunga e ricca di tradizioni, fin dai tempi di sant’Agostino e ben prima. Una storia dolorosa, anche, segnata da periodi di violenza, che però, proprio grazie alla nobiltà di spirito che vi caratterizza, e che sento viva anche adesso, qui, avete saputo superare, con coraggio e onestà”. Così Papa Leone XIV in visita al Monumento dei Martiri Maqam Echahid ad Algeri. “In questa terra, crocevia di culture e religioni, il rispetto reciproco rappresenta la via perché i popoli possano camminare insieme. Possa l’Algeria, forte delle sue radici e della speranza dei suoi giovani, continuare a offrire un contributo di stabilità e di dialogo nella comunità delle nazioni e sulle sponde del Mediterraneo”, ha detto ancora il Papa.
“In questo luogo ricordiamo che Dio desidera per ogni Nazione la pace: una pace che non è solo assenza di conflitto, ma espressione di giustizia e di dignità. E questa pace, che permette di andare incontro al futuro con animo riconciliato, è possibile solo nel perdono. La vera lotta di liberazione sarà definitivamente vinta solo quando si sarà finalmente conquistata la pace dei cuori. So quanto sia difficile perdonare, tuttavia, mentre i conflitti continuano a moltiplicarsi in tutto il mondo, non si può aggiungere risentimento a risentimento, di generazione in generazione”. Così Papa Leone XIV in visita al al Monumento dei Martiri Maqam Echahid ad Algeri. “Il futuro appartiene agli uomini e alle donne di pace. Alla fine la giustizia trionferà sempre sull’ingiustizia, così come la violenza, al di là di ogni apparenza, non avrà mai l’ultima parola”, ha aggiunto il Papa.
“Invito a considerare, oltre alla malattia, al dolore fisico e alla morte, anche le sofferenze dei poveri, dei migranti, degli ultimi della società”. Così Papa Leone XIV in un messaggio inviato in occasione della Sessione Plenaria della Pontificia Commissione Biblica che si tiene fino al 17 aprile. “Perché la malattia? Perché la sofferenza? Perché la morte? Davanti a questi interrogativi anche i credenti talvolta vacillano, arrivando a sperimentare lo smarrimento, persino la disperazione e la ribellione contro Dio – scrive ancora il Papa -. Alla luce della fede sappiamo, invece, che il dolore e la malattia possono rendere la persona più saggia e matura, aiutando a discernere nella propria vita ciò che non è essenziale per volgersi o ritornare al Signore. Attingiamo questa visione di fede dalla Sacra Scrittura e dalla Tradizione della Chiesa: a proposito, vi incoraggio a unire, nel vostro lavoro esegetico, ricerca scientifica e attenzione alle comuni esperienze della vita, così da illuminarne anche gli aspetti più difficili con la sapienza della Parola ispirata”.
Il viaggio apostolico in Africa “rappresenta davvero un’opportunità importantissima per continuare con la stessa voce, con lo stesso messaggio, che vogliamo promuovere la pace e la riconciliazione e il rispetto e la considerazione per tutti i popoli”. Così, come riportato dai media vaticani, Papa Leone XIV parlando coi giornalisti a bordo del volo verso Algeri. “Doveva essere il primo viaggio del pontificato – ha detto ancora il Papa-. Già l’anno scorso, nel mese di maggio, avevo detto il primo viaggio vorrei farlo in Africa. Altri subito hanno suggerito Algeria per Sant’Agostino”. Il Papa si è poi detto “molto contento di visitare di nuovo la terra di Sant’Agostino che offre un ponte molto importante nel dialogo interreligioso”.
“Io non ho paura dell’amministrazione di Trump. Continuerò a parlare a voce alta del messaggio del Vangelo, quello per cui la Chiesa lavora”. Così, come riportato dai media vaticani, Papa Leone XIV risponde al presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti sul volo verso Algeri. “Io non guardo al mio ruolo come a un politico, non sono un politico, io non voglio entrare in un dibattito con lui”, ha osservato il Pontefice, in riferimento al presidente. “Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come alcuni stanno facendo. Io continuo a parlare forte contro la guerra, cercando di promuovere la pace, promuovendo il dialogo e il multilateralismo con gli Stati per cercare soluzioni ai problemi. Troppa gente sta soffrendo oggi, troppi innocenti sono stati uccisi e credo che qualcuno debba alzarsi e dire che c’è una via migliore”.
All’arrivo il Papa è stato accolto dal Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Una bambina ha offerto dei fiori a Leone XIV. Dopo gli inni, l’Onore alle Bandiere, la Guardia d’Onore e la presentazione delle rispettive Delegazioni, il Papa è stato accompagnato al Salon d’Honneur per un breve incontro privato con il Presidente della Repubblica. Al termine, il Santo Padre si trasferisce in auto al Monumento dei martiri Maqam Echahid.
“La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, rinnovando la piena comunione con il Santo Padre Leone XIV, esprime rammarico per le parole a lui rivolte nelle scorse ore dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Unendosi a quanto affermato dal Presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, Mons. Paul S. Coakley, ricorda che il Papa non è una controparte politica, ma il Successore di Pietro, chiamato a servire il Vangelo, la verità e la pace.In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, la sua voce rappresenta un richiamo esigente alla dignità della persona, al dialogo e alla responsabilità. Le Chiese che sono in Italia rinnovano al Santo Padre vicinanza, affetto e preghiera, auspicando da parte di tutti rispetto per la sua persona e per il suo ministero”. Così in una nota la Cei, Conferenza Episcopale Italiana.
Papa Leone XIV è arrivato all’aeroporto ‘Houari Boumédiène’ di Algeri, in Algeria, per la prima tappa del viaggio apostolico in Africa. L’aereo con a bordo il Pontefice è atterrato alle ore intorno alle ore 11.
“Rinnovo il mio pensiero e la mia gratitudine a Papa Leone XIV per le sue parole di pace e per l’attenzione che continua a riservare ai cristiani perseguitati. I suoi forti appelli, che ho ricordato in diverse occasioni, anche ieri, sono un riferimento prezioso e richiamano tutti a un’assunzione di responsabilità, affinché il dialogo possa sempre prevalere. Al Santo Padre va il più sincero augurio per il migliore esito del suo viaggio apostolico in Africa”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
“A nome mio personale e del Governo italiano, desidero rivolgere a Papa Leone XIV il ringraziamento e l’augurio più sincero per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa e che lo porterà a toccare quattro Nazioni: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Possa il Ministero del Santo Padre favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace, interna e tra le Nazioni, nel solco del percorso tracciato dai suoi Predecessori, e dare sostegno e conforto alle comunità cristiane che avrà modo di incontrare durante il viaggio”. Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “L’Italia continuerà a fare la propria parte per favorire la costruzione di un nuovo modello di cooperazione con il Continente africano e per sostenere la pace, lo sviluppo e il benessere dei popoli”, aggiunge la premier.
“La missione della Santità Vostra in Paesi desiderosi di riconciliazione e speranza consentirà di esprimere fiducia e sostegno a quanti – in contesti talvolta molto difficili, anche per le prospettive del dialogo interreligioso – sono impegnati a promuovere i valori del rispetto e della convivenza armoniosa, basi essenziali per costruire un orizzonte di stabilità a beneficio e tutela di tutti. Il forte richiamo alla pace, così urgente in tempi tanto tribolati, al pari dell’invito all’unità e alla fraternità, contribuirà ad alimentare la consapevolezza dell’indispensabile contributo che ogni individuo e ogni collettività sono chiamati a fornire per superare le divisioni e salvaguardare la dignità dell’uomo. Sono certo che nessuno potrà rimanere indifferente rispetto a questi solenni appelli, rivolti soprattutto alle ultime generazioni, chiamate ad assumere la responsabilità e vivere la gioia del divenire fecondo seme di progresso sociale ed economico per i rispettivi Paesi e comunità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Leone XIV in occasione della partenza per il viaggio apostolico in 4 Paesi africani. “Con tali auspici – ha concluso il presidente della Repubblica – Le rinnovo, Santità, i sensi della più profonda stima e personale considerazione”.
“Desidero rivolgerLe un sincero ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui si accinge a partire per questo lungo viaggio apostolico che La porterà in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. In Africa – ha ricordato Mattarella – il continente con la popolazione più giovane del mondo, il cristianesimo ha radici antiche e profonde, come testimoniano i luoghi di Sant’Agostino, Padre della Chiesa, dai quali il Suo itinerario prenderà avvio. Il ‘continente giovane’ è protagonista di straordinari cambiamenti e foriero di grandi speranze. Il suo destino è fortemente legato a quello dell’Europa e dell’Italia. Condividiamo la responsabilità di individuare assieme le risposte a tutte le sfide principali del nostro tempo, dalle ripercussioni di guerre e conflitti alla globalizzazione, dalle divisioni settarie alla pressione demografica e migratoria, dall’uso delle risorse naturali alla crisi climatica”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Leone XIV in occasione della partenza per il viaggio apostolico in 4 Paesi africani.
“I migliori auguri a Papa Leone per il suo viaggio apostolico in Africa. Ho molto apprezzato il suo intervento per la pace in Sudan. Le sue autorevoli parole incoraggiano ulteriormente l’impegno del governo italiano attraverso le missioni umanitarie. Parole che rappresentano un contributo importante per raggiungere il cessate il fuoco e le fine della guerra civile dopo tre anni di duri scontri. Accompagniamo con la preghiera la sua missione”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un post su X.
“Nel momento in cui mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, mosso dal vivo desiderio di incontrare i fratelli nella fede e gli abitanti di quelle care Nazioni, mi è gradito rivolgere a Lei, Signor Presidente, l’espressione del mio deferente saluto, che accompagno con fervide preghiere per il bene e la prosperità dell’intero popolo italiano”. Così Papa Leone XIV in un telegramma inviato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lasciando l’Italia alla volta dell’Africa dove compirà il terzo viaggio apostolico del suo Pontificato.
Papa Leone XIV è partito per il viaggio apostolico in Africa, il terzo del suo Pontifcato. L’aereo con a bordo il Pontefice è decollato dall’aeroporto di Fiumicino alla volta di Algeri alle 9:07. Prevost arriverà in Algeria, prima volta di un Papa nella storia nel Paese, alle 11.