Papa Leone XIV arrivato in Algeria: “Non ho paura di Trump”

Inizia il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, il terzo del suo Pontificato. Prevost è partito questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino per l’Algeria, prima volta di un Pontefice nella storia del Paese. Alla vigilia del viaggio Leone XIV ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace e ha ricevuto un durissimo attacco da parte di Donald Trump. Il Pontefice visiterà quattro paesi: oltre all’Algeria, anche Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Undici giorni, quattro Paesi, oltre 20 tra discorsi e saluti in un cammino che, come ricordato nei giorni scorsi dal direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, si snoderà “attraverso la ricchezza e la diversità di questo continente popolato”. Oltre al tema della pace saranno centrali anche “l’ambiente l’ambiente, il rischio sfruttamento delle risorse” ma anche “i dolorosi anni ’90 che hanno fatto tante vittime”. “Il destino dell’Africa è legato all’Ue e all’Italia”, ha scritto Sergio Mattarella in un messaggio inviato per l’occasione al Papa. “Nessuno – ha aggiunto il presidente della Repubblica – potrà rimanere indifferente rispetto a questi solenni appelli”.

Il viaggio del Papa in Africa Inizia il viaggio apostolico di Leone XVI in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale Inizio diretta: 13/04/26 09:13 Fine diretta: 13/04/26 23:30