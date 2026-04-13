Forza Italia, Barelli: "Famiglia Berlusconi? Normalmente i partiti si guidano dall'interno"

“Se la famiglia Berlusconi sta guidando positivamente il partito? Normalmente i partiti si guidano dall’interno“. Così il capogruppo alla Camera di FI, Paolo Barelli, parlando con i cronisti dopo aver lasciato palazzo Chigi. “Loro hanno chiaramente un amore per il partito che è carne della loro carne, che è frutto del lavoro del grande padre, quindi è ovvio che si interessano delle cose che ha fatto il grande padre. Dopodiché poi c’è la quotidianità e bisogna starci dentro. Però è ovvio che loro si interessano, oserei dire che è scontato”, ha aggiunto.