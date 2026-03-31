Caso Delmastro, Cirio su dimissioni assessora Chiorino: "Piemonte anteposto ad ambizioni personali"

“Abbiamo nella nostra compagine persone che sanno anteporre il bene della Regione anche alle loro legittime ambizioni personali. Questo ti rende più forte. Ancora una volta assumiamo una consapevolezza di come anche se uno è onesto, anche se uno è una persona per bene, a volte si può sbagliare in buona fede. Agli sbagli deve sempre seguire l’assunzione di responsabilità e qui è avvenuto. Deve esserci anche una reazione delle istituzioni e oggi la pelle è più forte. Lo diciamo nel rispetto di una lotta alla criminalità che si insinua dove può insinuarsi, nelle maggioranze e nelle opposizioni, nei partiti di destra e di sinistra, negli imprenditori, ovunque”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in conferenza stampa dopo le dimissioni dell’assessora Elena Chiorino coinvolta nel caso Delmastro.

“Quindi, dobbiamo tutti insieme alzare sempre di più il livello di attenzione, non lasciare nessuno da solo, non voltarci mai dall’altra parte, sempre avendo rispetto per la dignità delle persone”, ha aggiunto. “La dignità delle persone conta, la storia, la vita di ciascuno di noi conta. Conta anche essere o provare a essere governatori riflessivi anche nelle decisioni più difficili. Governatori che con garbo, con equilibrio, con rispetto delle istituzioni e delle persone che hanno intorno sanno assumere decisioni anche più complicate e soprattutto sanno il giorno dopo avere la pelle più forte, perché è la pelle del nostro Piemonte, è la pelle del nostro Consiglio”, ha detto ancora Cirio. “Era doveroso questo momento di trasparenza politico-istituzionale del nostro governo, della nostra maggioranza”.