Referendum giustizia, La Russa: “Sconfitta farà bene, consenso governo resta solido”

Ignazio La Russa torna sul risultato del referendum sulla giustizia. “La sconfitta alla fine farà bene a Giorgia Meloni“, ha dichiarato il presidente del Senato in un’intervista al Corriere della Sera, sostenendo che la premier “ne uscirà più forte“, avendo dimostrato coraggio portando avanti una battaglia anche non identitaria per il suo partito. Il consenso verso il governo “mi pare ancora solidissimo“, afferma La Russa, il quale poi respinge le accuse di un atteggiamento ostile verso la magistratura: “Non siamo mai stati un partito anti-giudici, forse non ci siamo spiegati bene” e minimizza le tensioni nella maggioranza dopo il voto, escludendo “decapitazioni” e definendo Daniela Santanchè “una risorsa per il partito”.

La Russa: “Ripartire dalla legge elettorale”

Secondo La Russa, ora serve “assorbire il risultato e ripartire dal programma”, a cominciare dalla legge elettorale, mentre i fondamentali economici del Paese restano “buoni” e la fiducia degli italiani nell’esecutivo, conclude, sarebbe oggi “persino superiore a quella dell’inizio della legislatura”.