Referendum Giustizia 2026, la vittoria del ‘No’ sui giornali stranieri: “Meloni indebolita”

La vittoria del ‘No’ al Referendum relativo alla riforma della Giustizia trova ampio spazio sui media internazionali. La chiave di lettura comune è che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esca “indebolita” dall’esito delle urne. “La sconfitta al referendum rende Meloni più vulnerabile politicamente”, scrive il Guardian mentre il Financial Times parla di “sonora battuta d’arresto” per la premier e il governo. ‘Politico‘ mette in luce come la sconfitta al referendum “indebolisce” la posizione politica di Meloni, “soprattutto in vista delle elezioni generali previste entro la fine del prossimo anno”.

The Guardian

Financial Times

Un’analisi condivisa pure da Libération. Il quotidiano francese sottolinea come la presidente del Consiglio abbia annunciato che, in ogni caso, “resterà al suo posto”. In Germania Der Spiegel parla di “pesante sconfitta” e di una premier “delusa” in quanto la sua “controversa” riforma della giustizia è stata bocciata in una consultazione referendaria con un’affluenza alle urne “degna di nota”. El Pais infine mette in luce come la vittoria del ‘No’ al referendum sia “la prima sconfitta elettorale in tre anni” di Giorgia Meloni. Un segnale “di stanchezza senza precedenti in vista delle elezioni generali del 2027”, conclude il giornale spagnolo.

Liberatiòn

Der Spiegel