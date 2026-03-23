Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 23 marzo 2026

Ultima ora

Referendum Giustizia 2026, la vittoria del ‘No’ sui giornali stranieri: “Meloni indebolita”

Referendum Giustizia 2026, la vittoria del ‘No’ sui giornali stranieri: “Meloni indebolita”
(AP Photo/Alessandra Tarantino) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain
LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover
,

“Politico” mette in luce come la sconfitta alle urne “indebolisce” la posizione politica della premier

La vittoria del ‘No’ al Referendum relativo alla riforma della Giustizia trova ampio spazio sui media internazionali. La chiave di lettura comune è che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esca “indebolita” dall’esito delle urne. “La sconfitta al referendum rende Meloni più vulnerabile politicamente”, scrive il Guardian mentre il Financial Times parla di “sonora battuta d’arresto” per la premier e il governo. ‘Politico‘ mette in luce come la sconfitta al referendum “indebolisce” la posizione politica di Meloni, “soprattutto in vista delle elezioni generali previste entro la fine del prossimo anno”.

Referendum Giustizia 2026, la vittoria del ‘No’ sui giornali stranieri: “Meloni indebolita”
The Guardian
Referendum Giustizia 2026, la vittoria del ‘No’ sui giornali stranieri: “Meloni indebolita”
Financial Times

Un’analisi condivisa pure da Libération. Il quotidiano francese sottolinea come la presidente del Consiglio abbia annunciato che, in ogni caso, “resterà al suo posto”. In Germania Der Spiegel parla di “pesante sconfitta” e di una premier “delusa” in quanto la sua “controversa” riforma della giustizia è stata bocciata in una consultazione referendaria con un’affluenza alle urne “degna di nota”. El Pais infine mette in luce come la vittoria del ‘No’ al referendum sia “la prima sconfitta elettorale in tre anni” di Giorgia Meloni. Un segnale “di stanchezza senza precedenti in vista delle elezioni generali del 2027”, conclude il giornale spagnolo. 

Referendum Giustizia 2026, la vittoria del ‘No’ sui giornali stranieri: “Meloni indebolita”
Liberatiòn
Referendum Giustizia 2026, la vittoria del ‘No’ sui giornali stranieri: “Meloni indebolita”
Der Spiegel
Referendum Giustizia 2026, la vittoria del ‘No’ sui giornali stranieri: “Meloni indebolita”
El Pais
© Riproduzione Riservata