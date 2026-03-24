Effetto referendum, Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Meloni chiede passo indietro a Santanchè – La diretta

Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi si dimettono. Lasciano rispettivamente i loro incarichi di sottosegretario alla Giustizia e capo di gabinetto del ministero della Giustizia. La decisione è stata annunciata al termine della riunione in via Arenula con Carlo Nordio, nonostante il Guardasigilli questa mattina, intervenendo a Sky Tg24, avesse difeso entrambi assumendosi la “responsabilità politica” della sconfitta al referendum. In serata, in una nota di Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha auspicato che la stessa scelta venga condivisa dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

L’annuncio di Delmastro

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il presidente del Consiglio”, ha spiegato Delmastro in una nota.