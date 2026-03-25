Santanchè, Salvini non risponde ai giornalisti sulle possibili dimissioni della ministra

Il vicepremier Matteo Salvini tira dritto e non risponde alle domande dei giornalisti in merito alle possibili dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Il leader del Carroccio, al suo arrivo all’evento ‘Proteggere chi viaggia’ dell’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti), che si tiene nella Sala della Protomoteca presso i musei Capitolini in Campidoglio, a Roma, si è limitato ad augurare “Buon lavoro” ai cronisti che lo incalzavano chiedendo la sua opinione sulla situazione di Santanchè, che nel frattempo, dopo la richiesta di dimissioni arrivata direttamente da Giorgia Meloni dopo che anche Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi hanno lasciato i loro incarichi rispettivamente di sottosegretario alla Giustizia e capo di gabinetto del ministero della Giustizia.