Santanchè al ministero dopo la richiesta di dimissioni di Meloni. Malan: “Seguirà le indicazioni della premier” – La diretta

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata al ministero intorno alle 10. La ministra, incalzata dai cronisti presenti dopo la richiesta di dimissioni per “sensibilità istituzionale” arrivata ieri tramite una nota di Palazzo Chigi, quindi direttamente dalla premier Giorgia Meloni, non ha risposto alle domande e si è limitata a dire “buongiorno”, scendendo dalla macchina con il telefono all’orecchio. Lo staff conferma tutti gli appuntamenti del giorno. Le opposizioni intanto hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti della ministra.

Santanché, Meloni chiede dimissioni – Le notizie in diretta Inizio diretta: 25/03/26 10:35 Fine diretta: 25/03/26 23:00