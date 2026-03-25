Centrosinistra, Schlein: “Pronti per le elezioni, finita epoca papi stranieri”

“Quando saranno le prossime elezioni? Io posso rispondere questo, in qualunque momento saranno noi ci faremo trovare pronti”. Ne è convinta la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Ci sono delle difficoltà nel Governo, proprio poco fa siamo riusciti a calendarizzare per lunedì prossimo una mozione di sfiducia alla” ministra del Turismo Daniela” Santanchè. Ci sono già delle conseguenze politiche dopo il voto del referendum. Le dimissioni arrivate ieri di Delmastro e Bartolozzi sono comunque tardive. Ci lasciano il dubbio che in caso di un esito diverso, sarebbero rimasti al loro posto”, sottolinea la leader del Nazareno in un incontro alla Stampa estera. E’ finito il tempo dei papi stranieri e dei federatori, come dice oggi Dario Franceschini? “Sì”, risponde. “Ci metteremo d’accordo sulle modalità” per la scelta del leader.

Governo, Schlein: “Da Meloni debolezza evidente, crisi politica profonda”

“Vorrei chiedervi se vi è capitato di vedere una nota di un presidente del Consiglio per chiedere le dimissioni di un ministro. Quello di Meloni è un segnale di debolezza evidente, la crisi politica è profonda”, ha aggiunto Schlein nel corso di un incontro alla Stampa Estera, a proposito del braccio di ferro in corso tra la premier e la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

Centrosinistra, Schlein: “Non insieme solo contro Meloni, non partiamo da zero”

“Come mettere insieme la coalizione di centrosinistra? Lo abbiamo già fatto, l’anno scorso in tutte le Regioni che andavano al voto. E questa coalizione è riuscita a battere le destre in diverse Regioni, i nostri voti assoluti sono di più di quelli delle destre. Non ci vogliamo mettere insieme solo contro Giorgia Meloni e il suo Governo, ma per qualcosa. Non partiamo da zero, abbiamo fatto già delle proposte comuni in Parlamento e nelle piazze”, ha detto ancora Schlein. A suo dire, “continueremo su questa strada testardamente unitaria, sono molte di più le cose che ci uniscono di quelle che ci dividono”.

Legge elettorale, Schlein: “Calendarizzazione dimostra che non hanno capito niente”

“Il fatto che abbiano scelto di calendarizzare la legge elettorale il giorno dopo il referendum dimostra che non hanno capito niente di questo voto. Dovrebbero fare un bagno di umiltà e capire quali sono i bisogni del Paese”, ha sottolineato la leader dem. “C’è un premio di maggioranza talmente ampio che permette alla maggioranza di eleggere il presidente della Repubblica, un premio enorme. Poi inserire il nome del premier sul programma è un antipasto di premierato e sono per noi inaccettabili. Voglio sperare che Giorgia Meloni abbia capito dopo il referendum che si deve fermare sul premierato”, ha aggiunto Schlein.