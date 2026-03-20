Delmastro, Meloni: “Resta al suo posto”. Ma le opposizioni insistono: “Dimissioni”

Giorgia Meloni interviene sul nuovo caso che ha travolto Andrea Delmastro ed esclude possibili dimissioni del sottosegretario alla Giustizia. La presidente del Consiglio ne ha parlato nelle scorse ore in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. A chi le chiedeva se il deputato di Fratelli d’Italia resta al suo posto la premier ha risposto di sì senza esitazioni. Delmastro è finito nella bufera per la sua partecipazione a una società, che gestisce un ristorante di Roma, di cui faceva parte anche la figlia di Mauro Caroccia, condannato per i suoi rapporti col clan Senese.

La Bisteccheria D’Italia – (photo by Cecilia Fabiano/LaPresse)

Meloni: “Delmastro ha subito venduto quote società ristorante”

“A Delmastro viene contestato di aver preso delle quote in un ristorante con dei soci incensurati e di aver, nel momento in cui ha scoperto che non uno dei soci, ma il padre di uno dei soci aveva dei problemi con la giustizia, venduto quelle quote” – spiega -“, ha spiegato Meloni. “Quello che si può dire al sottosegretario Del Mastro è che forse avrebbe dovuto essere più accorto, ma da questo a segnalare una contiguità tra il sottosegretario Delmastro, che è un signore che sta sotto scorta per il suo lavoro contro la criminalità organizzata, con ambienti criminali, francamente ce ne passa”, conclude. Le opposizioni ne chiedono le dimissioni? “Le opposizioni chiedono anche le mie”, aggiunge scherzando.

Meloni: “Delmastro saputo da stampa, da Schlein fake news”

“Sul caso Delmastro voglio dire una cosa. Leggo che la segretaria Schlein sa dalla stampa che io sapevo questa cosa da un mese, il che mi diverte moltissimo, perché io scopro la vicenda Delmastro dalla stampa e scopro dalla Schlein che lo ha letto sulla stampa, che lo sapevo da un mese. Forse ci dovremmo anche interrogare su un certo modo di fare giornalismo, atteso che io l’ho appreso dalla stampa. Quindi non lo potevo sapere da un mese. Non so che cosa abbia letto Elly Schlein, ma sicuramente ha letto una fake news, perché di questo stiamo parlando”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles.

Le opposizioni insistono sulle dimissioni di Dalmastro

Dalle opposizioni però insistono: Delmastro deve dimettersi secondo il Pd e il Movimento 5 Stelle. “Avrebbe già dovuto dimettersi quando è stato condannato per violazione del segreto d’ufficio. Il fatto nuovo rende assolutamente insostenibile che resti un solo giorno in più al suo posto”, ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte intervistato da Repubblica. “Forse pensa che gli italiani siano stupidi – continua Conte -. È assolutamente inverosimile che lui non sapesse chi aveva di fronte. Delmastro oltretutto è il sottosegretario alla giustizia che, in passato, ha persino acquisito informazioni riservate da detenuti al 41bis, vicenda da cui poi è scaturita la sua condanna. Bastava Google per verificare che aveva di fronte la figlia del prestanome del clan Senese. Ma poi fatemi capire: chi mai costituirebbe una società dando il 50% a una ragazza appena diciottenne per giunta facendola amministratrice?”. “Troppo irresponsabile. Deve assolutamente andare a casa”, sottolinea l’ex premier.

Anche per i democratici il sottosegretario Delmastro “deve dimettersi immediatamente”. “Non è compatibile con un ruolo così delicato al ministero della Giustizia aver intrattenuto rapporti societari con persone riconducibili ad ambienti vicini ai clan mafiosi, né aver omesso di informare la Camera dei Deputati delle quote possedute”, afferma la senatrice del Partito Democratico, Enza Rando, responsabile legalità e lotta alle mafie per il partito.

“Non siamo di fronte a una semplice leggerezza – prosegue – ma a una vicenda che chiama in causa il senso etico delle istituzioni. Chi rappresenta lo Stato, soprattutto in un settore cruciale come la giustizia, ha il dovere di mantenere standard di trasparenza e rigore assoluti”. “Colpisce – aggiunge Rando – che la presidente del Consiglio lo difenda e provi anche a giustificarlo. In altri Paesi abbiamo visto ministri costretti alle dimissioni per fatti ben meno gravi, anche per aver copiato una tesi di laurea. Qui, invece, si resta al proprio posto nonostante un quadro che mina la credibilità delle istituzioni”. “Dov’è l’etica dell’impegno pubblico e delle istituzioni? Dov’è il rispetto della Costituzione? – conclude – L’art. 54 ci dice chiaramente che chi rappresenta lo Stato deve farlo con disciplina e onore. Non si può chiedere alle cittadine e ai cittadini fiducia nello Stato se chi governa non è il primo a dare l’esempio. Per questo Delmastro deve fare un passo indietro subito”.