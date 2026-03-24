Referendum giustizia, Gherardo Colombo: “Bene la bocciatura erano a rischio i diritti fondamentali”

“L’effetto è un effetto molto importante, non è passata una riforma che avrebbe diminuito l’indipendenza della magistratura e quindi messo a rischio i diritti fondamentali di tante persone fragili”. Così Gherardo Colombo, uno dei magistrato simbolo del pool di Mani Pulite, parlando a LaPresse il giorno dopo la bocciatura del Referendum sulla riforma della giustizia.

“È un fatto che la Costituzione è qualcosa che agli italiani importa, e importa tanto – continua Colombo – forse non si sono accorti di aver sbagliato quando hanno ridotto il numero dei parlamentari, perché è diminuita la nostra possibilità di essere rappresentati e i costi non sono cambiati di una virgola, però insomma c’è una sensibilità, una sensibilità veramente forte e questa è una cosa importante. L’affluenza? È molto importante. È molto importante che siano stati soprattutto i giovani a andare a votare. È importante che si sia bloccato un tentativo di riformare la Costituzione, che è stata scritta con tanto, tanto impegno: un anno e mezzo ci hanno messo, erano delle persone che avevano vissuto una vita terribile a causa del fascismo, e che hanno pensato veramente di fare una cosa che salvasse tutti”.