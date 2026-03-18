Carburanti, incontro Meloni-Giorgetti. Codacons: “Bisognava tagliare le accise”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto questa mattina a palazzo Chigi il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Al centro dell’incontro tra premier e titolare del Mef, secondo quanto si apprende, il dossier carburanti da giorni al centro dell’attenzione del governo a causa della nuova fiammata dei prezzi e ai possibili fenomeni di speculazione in relazione alla crisi in Medio Oriente.

Unc: “A Milano benzina a 2,74 euro, gasolio a 2,75”

Prosegue l’aumento del costo dei carburanti con l’Unione Nazionale Consumatori che denuncia la crescita esponenziale dei prezzi a Milano. “Mentre il Mimit conferma la nostra denuncia di questa mattina, ossia che il gasolio sfonda oggi i 2,1 euro anche nella rete stradale, segnaliamo che a Milano non solo il gasolio ha sfondato in un distributore i 2,7 euro (2,750), ma anche la benzina viene venduta a 2,740, sia servita che self service”, ha affermato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Anche se la Guardia di finanza ha purtroppo le mani legate contro il caro carburanti, dato che, come ha dichiarato il comandante generale della Gdf Giuseppe Zafarana in Senato il 24 marzo 2022, gli articoli 501 e 501 bis del Codice penale sono fattispecie di “rara e difficile applicazione”, chiediamo che si faccia comunque un controllino presso questo distributore, per verificare se ha correttamente comunicato i prezzi al Mimit, se i prezzi esposti con i cartelli visibili dalla carreggiata sono quelli effettivamente praticati che si trovano sulla colonnina, e così via”.

Codacons: “Bisognava tagliare le accise”

A rimproverare l’esecutivo ci pensa anche il Codacons. “Il prezzo del gasolio in modalità servito sfonda in autostrada la soglia psicologica dei 2,7 euro al litro, e raggiunge oggi su una tratta quota 2,709 euro/litro, mentre la benzina al servito viene venduta sopra i 2,5 euro al litro”, ha fatto sapere il coordinamento delle associazioni sulla base dei dati pubblicati sul sito del Mimit. Un dato che dimostra “la corsa inarrestabile dei listini alla pompa che in alcune aree del Paese e sulle autostrade raggiungono livelli molto più elevati rispetto la media nazionale”.

“Per quanto riguarda la rete stradale, oggi il prezzo medio del gasolio aumenta ancora e si attesta a 2,103 euro al litro, con una crescita netta del +22% rispetto a fine febbraio, prima dello scoppio del conflitto. In termini di spesa, si tratta di un rincaro da +38 centesimi che comporta una stangata da +19 euro per un pieno di diesel, +456 euro su base annua ad automobilista considerando una media di due pieni al mese. La benzina costa invece 1,867 euro al litro, con un incremento del +11,6% rispetto a fine febbraio, +9,75 euro a pieno”. “Di fronte a tale situazione convocare oggi le compagnie petrolifere non servirà a nulla: tavoli di confronto e monitoraggi dei prezzi non faranno scendere i listini alla pompa, e l’unica misura che andava adottata a tempo debito era il taglio delle accise così come previsto dalla normativa vigente”.

L’Austria introduce nuove misure per ridurre i prezzi dei carburanti

A fare un passo avanti per contenere l’aumento dei prezzi ci ha pensato l’Austria, che prevede di ridurre temporaneamente l’imposta sugli oli minerali. Come primo passo, il governo federale ha annunciato una riduzione di 5 centesimi al litro per il diesel e la benzina. Inoltre, verrà creata la possibilità di congelare temporaneamente i margini di profitto lungo tutta la filiera. “Lo Stato non deve trarre profitto dalla crisi”, ha dichiarato il cancelliere Christian Stocker. Anche ora, l’accisa sugli oli minerali in Austria è inferiore a quella in Germania. Di conseguenza, il carburante è generalmente più economico di circa 20-25 centesimi.

Secondo l’Associazione austriaca degli automobilisti, motociclisti e turisti (Öamtc), l’accisa sugli oli minerali è attualmente di 39,7 centesimi al litro per il diesel e di 48,2 centesimi al litro per la benzina. Inoltre, a differenza della Germania, gli aumenti di prezzo presso le stazioni di servizio sono consentiti solo tre volte a settimana almeno fino a metà aprile. Le riduzioni di prezzo sono possibili in qualsiasi momento.

Stocker ha affermato che le nuove misure potrebbero in definitiva ridurre il prezzo del carburante al litro in Austria fino a dieci centesimi. “Stiamo limitando i margini di profitto delle raffinerie e delle stazioni di servizio”, ha dichiarato il vicecancelliere Andreas Babler. Ha aggiunto che il recente forte aumento dei prezzi, dovuto alla guerra con l’Iran, non dovrebbe portare a un indebolimento del potere d’acquisto e della competitività. Le misure, limitate alla fine dell’anno, dovrebbero entrare in vigore entro il 1° aprile. Il Parlamento dovrebbe approvare il pacchetto la prossima settimana, ma è necessaria una maggioranza di due terzi.