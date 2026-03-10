Carburanti, prezzi alle stelle. Codacons denuncia: “Nessuna misura su accise, governo in ritardo”

Prezzi alle stelle di carburanti e gas. E’ solo una delle tante conseguenze della guerra in Medio Oriente, scoppiata con l’attacco di Israele e Stati Uniti nei confronti dell’Iran. Il conflitto si è allargato con il passare dei giorni interessando Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrein, Giordania, Libano, Turchia e Cipro. Alla base del forte rincaro dei prezzi c’è il blocco dello Stretto di Hormuz, importante crocevia marittimo, paralizzato dalle forze di Teheran.

Associazioni come Codacons, Assoutenti e Federconsumatori chiedono un immediato intervento del governo che aveva proposto una misura sulle accise mobili ma ancora non è intervenuto. Per le ore 17 di questo pomeriggio è stato convocato il Consiglio dei ministri ma all’ordine del giorno non figura alcun provvedimento sulle accise per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha promesso che l’intervento ci sarà ma non sa “se arriva oggi, domani o dopodomani”.

Prezzi dei carburanti alle stelle

Il prezzo dei carburanti, intanto, continua a correre. Il Codacons – sulla base dei dati comunicati tra ieri e oggi dai gestori al Mimit -denuncia che il gasolio in modalità servito ha sfondato la soglia dei 2,6 euro al litro in diversi impianti autostradali, mentre in quasi tutta Italia sulla rete stradale il diesel al self supera i 2 euro al litro.

Codacons: “In Cdm nessuna misura su accise, governo in grave ritardo”

“Gravissimo ritardo da parte del governo che nel Consiglio dei ministri di oggi, a quanto si apprende, non ha inserito alcuna misura sulle accise mobili”, ha affermato il Codacons, che contesta la scelta dell’esecutivo, aggiungendo che “nella situazione attuale in cui i listini alla pompa salgono senza sosta raggiungendo livelli elevatissimi, ogni giorno di ritardo nell’attuazione del taglio delle accise equivale a danni da centinaia di milioni di euro per gli automobilisti e per il comparto dell’autotrasporto, e aumenta il rischio di forti ripercussioni sui prezzi dei prodotti trasportati”.

“Una scelta francamente incomprensibile quella del governo, che dispone già di tutti gli strumenti per ridurre in modo immediato la tassazione sui carburanti. In base alle elaborazioni del Codacons, per ridare fiato a consumatori e imprese le accise vanno tagliate non di 10 centesimi di euro, cifra assolutamente sbagliata e insufficiente considerati i rialzi alla pompa, ma in una misura compresa tra i 15 e i 20 centesimi di euro, unica possibilità per limitare i danni dell’escalation dei listini”.

Federcosumatori: “Subito un taglio delle accise di 20 cent”

“Dopo l’annuncio di Trump di valutare l’allentamento delle sanzioni sul greggio russo dopo una telefonata con Brent e WTI hanno iniziato a scendere: stamattina si attestano, rispettivamente, a 93,02 dollari al barile, con una riduzione del 6%, e a 88,79 dollari al barile, con una flessione del 6,31%. I prezzi alla pompa, invece, crescono ancora: oggi si attestano a 1,78 euro al litro la benzina e 1,97 euro al litro il diesel, in self service”. Lo ha fatto sapere Federconsumatori in una nota, aggiungendo che “questa è l’ennesima dimostrazione della doppia velocità sui carburanti che denunciamo da tempo”.

“Si sta valutando, ora, l’applicazione del meccanismo dell’accisa mobile: uno strumento che fa abbassare l’accisa quando i prezzi della materia prima aumentano. Un meccanismo che da sempre chiediamo di applicare, ma di cui abbiamo anche sottolineato i limiti, invocando una riforma che permetta che scatti automaticamente, e in misura congrua rispetto agli aumenti. In questa fase è necessario, a nostro avviso, un taglio tout court dell’accisa, che preveda una riduzione di 20 centesimi al litro, scorporando, di pari passo, le accise dall’applicazione dell’Iva”.

“In questo modo i cittadini risparmierebbero mediamente 236,00 euro annui, in termini diretti, per il pieno di carburante e 213,00 euro annui in termini indiretti, per effetto dell’impatto dei costi dei carburanti sul prezzo dei beni di largo consumo, trasportati per oltre l’86% su gomma. Un beneficio complessivo di 449,00 euro annui a famiglia, che darebbe respiro alle famiglie e sostegno alla domanda interna, oltre a togliere margine a fenomeni speculativi che, stavolta, è necessario stroncare sul nascere”.

L’associazione di consumatori chiede che il governo intervenga, rapidamente, monitorando attentamente e sanzionando severamente i fenomeni speculativi che, in questi casi, sono dietro l’angolo, dannosi per le famiglie e per l’intero sistema economico. Inoltre, anche sul fronte delle bollette, è indispensabile scongiurare aumenti che rischiano di essere insostenibili per molti, attraverso interventi che prevedano: introducendo un nuovo bonus straordinario a sostegno delle famiglie più esposte ai rincari, ampliando la platea dei destinatari del bonus alle famiglie con Isee fino a 30.000 euro, ripristinando l’Iva al 10% sul gas, riducendo gli oneri di sistema sull’energia elettrica di almeno il 25%, come indicato negli emendamenti al Dl Bollette che abbiamo presentato, come Federconsumatori, nelle scorse ore.

“È necessario agire tempestivamente, imparando dagli errori del passato, per garantire trasparenza nei mercati e tutelare il potere d’acquisto dei consumatori, scongiurando l’effetto domino sui prezzi che gli aumenti di carburanti e bollette i cui effetti devastanti abbiamo già conosciuto in passato”.

Assoutenti: “Con ribasso accise per 5 cent risparmio su pieno di 3 euro”

Una eventuale riduzione delle accise sui carburanti per 5 centesimi di euro comporterebbe, a titolo di effetto diretto sui rifornimenti e considerata anche l’Iva che pesa sulle accise, un risparmio da circa 3 euro su un pieno da 50 litri, -73,2 euro su base annua ad automobilista. Lo afferma Assoutenti, che diffonde le stime sulle possibili misure sui carburanti che potrebbero essere varate oggi in Consiglio dei ministri.

Se il taglio fosse più corposo, e pari a -10 centesimi di euro al litro, il risparmio per un automobilista salirebbe a -6,1 euro a pieno, -146 euro su base annua. Nel caso invece di una mini-riduzione pari a 2,5 centesimi di euro, il risparmio su un pieno di carburante sarebbe di poco superiore a 1,5 euro (36,6 euro su base annua) – calcola Assoutenti.

A tali benefici andrebbero ad aggiungersi gli effetti indiretti sui prezzi al dettaglio, soprattutto per i listini al dettaglio dei prodotti trasportati su gomma: un eventuale effetto “contenitivo” dello 0,5% sull’inflazione dei generi alimentari determinato dal taglio delle accise, equivarrebbe ad evitare una stangata da circa 830 milioni di euro su base annua in capo alle famiglie italiane, considerata la spesa degli italiani per cibi e bevande.

“Il governo deve fare scelte coraggiose nella consapevolezza che più sarà pesante l’intervento sulle accise, più saranno elevati i benefici non solo per consumatori e imprese, ma anche per l’economia nazionale, considerato che un rialzo generalizzato dei listini al dettaglio oltre ad incidere sul potere d’acquisto dei cittadini determinerebbe effetti depressivi sui consumi”, ha detto il presidente Gabriele Melluso.