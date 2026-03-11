Iran, Meloni: "Qui non c'è un governo che si sottrae al confronto parlamentare"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato al Senato degli sviluppi della crisi in Medioriente in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. “La crisi in Medio Oriente con i suoi effetti investe direttamente la sicurezza, l’economia e gli interessi italiani ed europei. Una crisi complessa, tra le più complesse degli ultimi decenni, che ci impone di agire con lucidità e serietà. E io mi auguro sinceramente che possa essere affrontata anche con uno spirito costruttivo e di coesione, sottraendo la discussione a una polarizzazione politica che banalizzando non aiuta nessuno a ragionare con profondità”, ha dichiarato Meloni.

“Colleghi – ha proseguito la premier – qui non c’è un governo che si sottrae al confronto parlamentare, non c’è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno un governo isolato in Europa, e nemmeno un governo colpevole delle conseguenze economiche che questa crisi può avere su cittadini, famiglie e imprese”. “Tutte cose che ho sentito dire in questi giorni – ha sottolineato Meloni e che non fanno giustizia di un impegno che non abbiamo mai smesso di portare avanti in questo delicato quadrante della geopolitica e che abbiamo intensificato in questi dieci giorni, affrontando la crisi con estrema cautela in stretto raccordo con i nostri partner europei e in costante contatto con i leader del Medio Oriente e del Golfo, mettendo in campo tutti gli strumenti necessari sul piano politico-diplomatico, su quello militare della sicurezza e su quello economico interno. Qui c’è il governo italiano, chiamato suo malgrado ad affrontare uno dei tornanti più complessi della storia recente“.