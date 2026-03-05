Iran, bagarre in Aula al Senato, Tajani: "Facile andare nel Golfo per conferenze ben pagate"

“È facile andare nel Golfo per fare conferenze ben pagate, è più difficile tutelare gli italiani”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando al Senato in merito agli sviluppi della crisi in Iran, dopo essere stato interrotto da alcuni dei presenti. “Il riso abbonda sulla bocca degli stolti”, ha detto in latino, “non capisco perchè l’onorevole Renzi si agita così, è un po’ nervoso”. “La salvezza di ogni cittadino italiano è un fatto politico non di cronaca”, ha detto ancora Tajani.