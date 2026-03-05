Home > Politica > Iran, Tajani e Crosetto alla Camera: “Rischio concreto di allargamento del conflitto”

“La gravità della situazione richiede a tutti noi, governo e parlamento, un’assunzione di responsabilità condivisa”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente.