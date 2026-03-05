Iran, Tajani e Crosetto alla Camera: “Rischio concreto di allargamento del conflitto”

“La gravità della situazione richiede a tutti noi, governo e parlamento, un’assunzione di responsabilità condivisa”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente.
“L’uso delle basi italiane che concede l’Italia è lo stesso di quello delle basi spagnole, identico, perché il trattato è identico, è lo stesso uso che sta concedendo Sanchez. Quindi noi concederemo lo stesso uso di Sanchez, lui però è l’eroe…”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nella replica dopo le comunicazioni alla Camera sulla situazione in Iran e nei Paesi del Golfo.
“Sono stato io con Boris Pistorius a volere il gruppo E5 e il collegamento tra i ministri della Difesa europei – ha affermato – Ho cercato io la collega spagnola per vedere se su Cipro potevamo fare delle cose nazionali, ma coordinate, e nello stesso tempo con le colleghe francese e olandese, per vedere se potevamo mandare 5 navi insieme e non divise, per creare una sinergia, perché magari 5 navi insieme hanno un valore diverso da cinque navi divise”.
“L’Italia, a differenza di quanto fatto oggi dalla Francia, non ha concesso l’uso delle sue basi militari in Medioriente per azioni di guerra da parte degli Stati Uniti contro l’Iran. Non mi pare che l’Italia sia in prima linea come Paese guerrafondaio, anzi”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla Camera.
“Nessun governo, italiano, europeo o di qualsiasi parte del mondo può fermare l’attacco che Israele e Stati Uniti stanno portando avanti”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nella replica dopo le comunicazioni alla Camera sulla situazione in Iran e nei Paesi del Golfo.
“Dobbiamo gestire le conseguenze – ha affermato – La guerra si è aperta all’insaputa del mondo e come il resto del mondo ci troviamo noi a gestire le conseguenze”.
“La situazione rischia di innescare una reazione a catena e di incendiarne altre – ha aggiunto – La situazione russa può incendiarsi per l’estremismo interno che sta spingendo Putin a farlo, ma penso anche ai Balcani”. “In momenti simili – ha sottolineato – il caos dilaga ed è quello che stiamo cercando di gestire”.
“Mentre c’era un attacco della marina israeliana alla Flotilla ho detto che la prima preoccupazione era evitare danni alle persone e che qualcuno rischiasse la vita. Ho detto: il dibattito in questo momento sul diritto internazionale vale fino a un certo punto perché prima si risolve il problema della vita e poi facciamo un dibattito giuridico”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla Camera in merito alla frase sul diritto internazionale che ‘vale fino a un certo punto’ pronunciata nel corso di una puntata di Porta a Porta. “Estrapolare una frase che riguarda una fattispecie concreta è ben diverso da farne un principio”, ha aggiunto.
“Questa guerra ha trovato noi di fronte allo stesso scenario degli altri, non una decisione condivisa, certo che è al fuori delle regole del diritto internazionale”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nella replica dopo le comunicazioni alla Camera sulla situazione in Iran e nei Paesi del Golfo, ricevendo il ‘plauso’ delle opposizioni in aula.
“In questi giorni, il Governo Meloni è stato criticato perché non era stato informato, ma lo stesso scenario ci sarebbe stato con qualsiasi altro governo – ha affermato – perché nessun governo al mondo è stato informato, nemmeno la più alt catena di comando americana sapeva della partenza degli aerei”.
“Nella mia vita non mi sono mai dovuto vergognare di nulla. Forse qualcun altro deve vergognarsi di chi non ha rispettato il Parlamento mandando aerei a bombardare i Balcani. E’ stato il presidente del Consiglio, Massimo D’Alema”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un passaggio del suo discorso alla Camera.
“Che l’Iran stesse per costruire la bomba atomica mi pare emerga anche dalle parole di Rafael Grossi”, il direttore generale dell’Aiea. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla Camera. “Un percorso verso l’atomica certamente c’era – ha aggiunto – poi vedremo in futuro se era falso o meno”.
“Di fallimento totale della politica estera italiana ne parla solo l’opposizione, perché in tutto il mondo si dice l’esatto contrario”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla Camera citando “un dato sul commercio interazionale: +3,3% nell’ultimo anno”.
“Sono anni che molte cose accadono fuori dal diritto internazionale perché purtroppo chi lo dovrebbe garantire, ovvero l’Onu, ha nel suo Consiglio di sicurezza un Paese che ne ha invaso un altro non proprio rispettando le regole del diritto internazionale”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla Camera.
“Meloni scappa dal Parlamento e fa monologhi alla radio e su una crisi internazionale di tale portata manda i due ministri della Difesa e degli Esteri in parlamento tra varie approssimazioni e ferie a Dubai”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a piazza Montecitorio.
“La realtà che non abbiamo avuto ancora nessuna parola di condanna degli attacchi armati degli Stati Uniti e di Israele che sono in violazione del diritto internazionale – prosegue – e ancora grandi ambiguità sulla concessione delle nostre basi che in questo momento dicono servono per sostenere i paesi amici del Golfo, ma è chiaro che attendiamo la richiesta americana per piegarci anche a questa richiesta. Intanto i cittadini italiani pagano il prezzo di questa crisi con un caro bollette e un caro energia e con l’aumento dell’inflazione”.
“L’Italia di fatto, come è stato già nel conflitto russo ucraino, accoglie tutte le richieste, prima di Biden e oggi di Trump – aggiunge -. Nel Golfo andiamo sempre al rimorchio degli Stati Uniti non riusciamo a esprimere una posizione con la schiena dritta come ha fatto Sanchez per la Spagna: l’Italia non rispetta il diritto internazionale? O quando ci sono gli alleati come Israele e Stati Uniti si piega e non riesce a proferire una parola di condanna? Tutte le conseguenze sono da questa posizione chiara netta che va presa preliminarmente”.
“Procedere con la massima rapidità all’incremento della spesa per la difesa e degli investimenti connessi (industria, ricerca e sviluppo, prontezza operativa, difesa aerea e antimissile, capacità anti-drone, protezione delle infrastrutture critiche), definendo un programma vincolante e coerente con gli impegni assunti in sede UE e NATO, al fine di creare nel più breve tempo possibile condizioni effettive di autonomia militare e strategica dell’Italia e, in parallelo, di contribuire alla costruzione di una capacità europea credibile e interoperabile”. E’ questo il primo impegno indirizzato al governo presente nella risoluzione sottoscritta da Azione e Partito liberaldemocratico, alla Camera, sulle comunicazioni del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, in esito alla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. Il testo impegna inoltre l’esecutivo “a promuovere e sostenere, d’intesa con i partner dell’Unione europea, la rapida costituzione di un pilastro europeo della NATO, rafforzando la pianificazione comune, le capacità integrate e le catene di comando e controllo europee; in tale contesto, a valutare forme di partecipazione italiana a iniziative europee di sicurezza strategica, inclusa la cooperazione con Francia e Germania su programmi avanzati di deterrenza nucleare, nel rispetto dei trattati internazionali vigenti”. Ultimo impegno della risoluzione è quello “a dare corso a tutti gli atti legati agli impegni di difesa comune in ambito Ue, con particolare riferimento alla minaccia su Cipro, e NATO, compresi gli interventi di messa a disposizione dei sistemi di difesa solo se nell’ambito della nostra partecipazione a organismi e missioni internazionali”.
“E’ appena partito un volo con circa 320 italiani dalle Maldive, di cui 60 fragili”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente. “L’Italia è stato il primo paese europeo a introdurre voli speciali”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.
“In Iraq stiamo monitorando minuto per minuto gli sviluppi della situazione vista anche la presenza di militari italiani nel Kurdistan iracheno e a Baghdad”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente.
“La stella polare del nostro impegno resta la de-escalation. Vogliamo assolutamente evitare l’allargamento del conflitto”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente.
“L’Italia non è in guerra e non sarà in guerra con nessuno. È questa l’essenza della nostra politica estera, parlare con tutti senza rinunciare mai ai nostri valori. Questo è il senso dell’azione di governo, in Medioriente e sui più importanti scacchieri internazionali”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente.
“Prima del conflitto avevamo 2.576 persone nell’area interessata dalla crisi in Medioriente e abbiamo iniziato da prima con gli spostamenti per la messa in sicurezza. Per effetto di questa situazione, nei giorni scorsi, abbiamo preso altre misure”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nelle comunicazioni alla Camera sulla situazione in Iran e nei Paesi del Golfo. “In Kuwait è in atto un movimento di 239 militari verso l’Arabia Saudita, dei 321 ne rimarranno 82, in Qatar 7 dei 10 militari stanno raggiungendo l’Arabia Saudita, in Bahrein, dove abbiamo 5 militari, stiamo ritirando il personale – ha affermato – In Libano stiamo valutando attentamente la situazione e siamo pronti a far fronte ad ogni esigenza anche con personale navale per eventuali evacuazioni e sono stati trasferiti in altra sede i C27 e 5 elicotteri”.
“L’Italia è l’unico paese con missioni diplomatiche presenti operative in tutta l’area, i nostri militari continuano ad essere dispiegati nella regione per contribuire alla pace e alla stabilità. Stiamo incoraggiando tutte le parti ad esercitare la massima moderazione, tenendo aperti i canali di dialogo con l’Iran senza tradire la nostra posizione: l’Iran non può dotarsi di armi nucleari e disporre di sistemi missilistici in grado di rappresentare una minaccia esistenziale per Israele, per la regione e per l’Europa”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente.
“Per quanto mi riguarda ho ribadito a Rubio il rispetto degli accordi bilaterali esistenti tra Italia e Stati Uniti”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente parlando della telefonata avvenuta ieri con il Segretario di Stato americano.
“Il Segretario di Stato americano Rubio ha condiviso una valutazione positiva sull’andamento delle operazioni indicando che le forze” militari americane “stanno raggiungendo rapidamente e con efficacia i loro obiettivi confermando che la durata della crisi dipenderà dalle decisioni prese da Teheran e dalle dinamiche interne al regime”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente.
“La scomparsa dell’ayatollah Khamenei apre la possibilità di un nuovo Medioriente fondato sulla pace e sul dialogo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente.
“Dobbiamo rivalutare i nostri assetti nella regione e rispondere alle richieste dei Paesi amici in difficoltà. Intendiamo dispiegare un dispositivo multidominio in Medioriente, con sistemi di difesa aerea anti drone e antimissilistici. Va dato un segnale anche verso Cipro, porteremo aiuto assieme a spagnoli, francesi e olandesi”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nelle comunicazioni alla Camera sulla situazione in Iran e nei Paesi del Golfo.
“Ieri ho scritto all’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, proponendo una strategia generale a livello europeo, che non sia di singole nazioni, ma che da un punto di vista militare metta insieme tutta l’Europa. Servono responsabilità e coerenza dentro una visione che l’Europa deve avere”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nelle comunicazioni alla Camera sulla situazione in Iran e nei Paesi del Golfo.
“Il governo è pronto a intervenire anche sul fronte economico per mitigare l’impatto di questa crisi che è purtroppo già visibile”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente. “Preoccupa il blocco dello stretto di Hormuz, punto di passaggio vitale per gli approvvigionamenti energetici globali, i prezzi del petrolio e del gas hanno già fatto registrare rialzi significativi e i premi assicurativi sulle rotte marittime sono aumentati”, ha aggiunto. “Le conseguenze delle tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di pesare anche sui prezzi di molte materie prime e su quelle di grano e cereali”, ha detto ancora. “L’attacco a una petroliera americana di stamane certamente non agevola la situazione”, ha concluso.
“Complessivamente sono oltre 100 mila gli italiani coinvolti direttamente o indirettamente nelle aree” della crisi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente.
“L’Iran non può colpire con i droni Israele per la distanza tra i due Paesi. E gli attacchi di Teheran stanno dimostrando una strategia diversa dalla volta scorsa: l’obiettivo dell’Iran è creare caos”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nelle comunicazioni alla Camera sulla situazione in Iran e nei Paesi del Golfo. “L’evoluzione è dunque molto diversa – ha affermato – basti pensare che hanno subito molti più attacchi gli Emirati di Israele. Gli attacchi di Teheran si sono concentrati su Paesi non interessati dal conflitto”.
“La Task Force Golfo ha gestito ad oggi oltre 14mila chiamate. Gli italiani che abbiamo già aiutato a lasciare le aree a rischio sono arrivati a circa 10mila”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente.
“Il governo sta operando senza sosta per assistere tutti i connazionali che si trovano nella regione. La loro sicurezza è la priorità assoluta”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente.
“Nelle ultime ore purtroppo la situazione ha fatto registrare un’ulteriore evoluzione non positiva. In questo quadro in costante evoluzione è concreto il rischio di un allargamento del conflitto”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente.
“Come Pd oggi dobbiamo ribadire la nostra fermezza contro il regime iraniano. Ma dobbiamo anche ribadire che è necessario che l’Italia si assuma la responsabilità nel tentativo di fermare l’escalation militare. La nostra risoluzione unitaria è un fatto positivo. Ma oggi il Governo ci verrà a chiedere impegni. Sulla base di cosa ce li chiede? Dobbiamo sapere quale è la cornice dentro cui ci viene chiesto questo impegno. Per ora il nostro governo si muove accogliendo e condividendo le scelte di Trump. La verità è che Giorgia Meloni scappa dal Parlamento: questa mattina parla in una intervista ma non accetta di venire in Parlamento. Non siamo in guerra ma le conseguenze della guerra che sta incendiando una parte del mondo sta entrando dentro la vita delle nostre famiglie e delle nostre imprese. I costi dell’energia aumentano, le bollette aumentano, il prezzo del carburante è schizzato alle stelle. Con un decreto bollette che è diventato già carta straccia. Credo sia doveroso che Giorgia Meloni venga in Parlamento a spiegare quale è la strategia del governo italiano. Per ora l’Italia è inerme spettatrice, purtroppo insieme all’Europa: ma dobbiamo conoscere quale è la cornice entro cui si muove il governo, cosa fa per difendere gli interessi italiani ed europei, quali sono le misure che metterà in campo per tutelare famiglie e imprese contro gli aumenti dei costi energetici”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenuto all’assemblea dei gruppi del Pd prima delle comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto alle Camere.
