Niscemi, Mattarella atteso nel paese colpito dal maltempo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, sarà a breve a Niscemi per un sopralluogo. Il Capo dello Stato sarà poi pomeriggio a Palermo per partecipare alla cerimonia in occasione della IX Giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani, al Teatro Massimo.

La visita di Giorgia Meloni

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si era recata in visita a Niscemi. Accolta dal sindaco Massimiliano Conti che, rivolgendosi alla premier ha affermato: “Non ci fermiamo e non molliamo”. “Mai”, la risposta della presidente del Consiglio che, indossando in caschetto della Protezione civile, ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa del comune in provincia di Caltanissetta soffermandosi nei pressi della frana. Successivamente Meloni ha visitato anche il luogo dove è stata posizionata la croce in pietra di Niscemi, il cui recupero è stato perfezionato ieri. Infine la premier ha preso parte a una riunione operativa insieme al capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Nel corso del sopralluogo, Meloni ha anche incontrato nel Municipio di Niscemi un gruppo di sfollati.