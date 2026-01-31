Frana Niscemi, la pioggia non dà tregua al comune del nisseno

La pioggia non dà tregua a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, nelle vie adiacenti alla zona rossa di 150 metri dal punto di distacco della frana che nei giorni scorsi ha messo in pericolo decine di case del paese nisseno e costretto 1.500 persone all’evacuazione. Transenne delle forze dell’ordine separano le parti della città ancora accessibili da quelle completamente interdette, mentre alcuni residenti vengono aiutati a lasciare le proprie case da Protezione civile e Vigili del fuoco. Con ordinanza firmata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano per i primi interventi urgenti a seguito del maltempo si prevede la realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico nel territorio di Niscemi, la realizzazione di un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto idrogeologico e la predisposizione di un sistema di sorveglianza.