Niscemi, Mattarella accolto da un lungo e caloroso applauso al suo arrivo

Sergio Mattarella è stato accolto da un lungo e caloroso applauso al suo arrivo nella piazza di Niscemi, dove numerosi cittadini si erano radunati per salutarlo. Il Capo dello Stato, dopo un sorvolo in elicottero sull’area, ha raggiunto il centro del paese fermandosi nella piazza accanto al municipio. Ad accompagnarlo, il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e il sindaco Massimiliano Conti. Mattarella si è intrattenuto con alcuni residenti, stringendo mani e ascoltando le richieste dei presenti. Tra la folla, più di una voce si è levata per richiamare l’attenzione del Presidente: «Non si dimentichi di noi», hanno gridato alcuni cittadini, in un clima di partecipazione e forte emozione.