Sea Watch, La Russa: "Sentenza abnorme. Sempre più difficile far rispettare la legge"

Il presidente del Senato Ignazio La Russa contro la sentenza del tribunale di Palermo che ha condannato l’Italia a risarcire la Ong Sea Watch. “Ho visto il post della presidente del Consiglio e sono pienamente d’accordo e la ringrazio per non aver avuto esitazione nel denunziare una cosa che ci sembra totalmente assurda“, ha detto la seconda carica dello Stato, che condivide le critiche espresse da Giorgia Meloni. “Non voglio entrare nella polemica referendaria, ma credo che vada stigmatizzato un provvedimento che rende sempre più difficile riuscire a far rispettare le leggi in Italia”, ha detto alla stazione di Roma Ostiense a margine dell’inaugurazione del “Treno del ricordo” dedicato all’esodo giuliano-dalmata. “È sotto gli occhi di tutti l’abnormità di una sentenza che vuole premiare chi ha speronato una nave italiana delle forze dell’ordine“, ha aggiunto.