Sea Watch, scontro governo opposizione: “Meloni attacca sentenze non gradite”. Salvini: “Alcuni giudici contro l’Italia”

E’ scontro tra governo e opposizione sulla questione Sea Watch, dopo che il tribunale di Palermo ha stabilito il risarcimento di 76mila euro nei confronti della Ong per il blocco illegittimo subito il giugno del 2019. Giorgia Meloni ha “Le parole del Presidente Mattarella sono state di altissimo profilo. Un giusto richiamo al rispetto degli organi costituzionali e un invito a tutte le forze politiche ad abbassare i toni. Proprio per questo stupisce la reazione della presidente Meloni che ha fatto l’ennesimo attacco alla magistratura per delegittimarne l’operato di fronte a sentenze non gradite. Un fatto grave, non solo perché avvenuto poche ore dopo il richiamo del presidente, ma anche perché si somma alla ripetizione di attacchi da parte della presidenza del consiglio ai magistrati. Meloni dimentica che i giudici applicano le leggi e non esiste alcun potere o organo al di sopra della legge”. Lo ha detto Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei deputati, intervenuta stamattina a ‘Radio anch’io’.

Sea Watch 5, Tribunale Catania ha revocato il fermo

“Il provvedimento di fermo della Sea Watch 5 è stato revocato. Ieri il tribunale di Catania ha deciso di sospendere il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa. Presto torneremo nel Mediterraneo centrale”. Così la ong tedesca sui suoi canali social. La nave era arrivata al porto di Catania a fine gennaio dopo il soccorso di 18 persone a bordo di un barchino in difficoltà nel Mediterraneo.

Salvini: “Pregiudizio alcune toghe si trasforma in azione contro l’Italia”

“Mi sembra che ci sia da parte di alcuni giudici un pregiudizio politico che si trasforma in azione contro l’Italia e contro gli italiani, se dobbiamo risarcire una nave tedesca che ha speronato una motovedetta con militari italiani”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Mattino 5’, a proposito del caso della Sea Watch 3. “Quando ero” ministro dell’Interno, “navi tedesche, francesi, norvegesi, spagnole giravano per il Mediterraneo e in alcuni casi, secondo l’accusa, mettendosi d’accordo con i trafficanti, volevano portare i clandestini tutti in Italia. Io dissi stop. Rackete? Per certa sinistra, se ti comporti in una certa maniera meriti un posto in Parlamento. Adesso i cittadini devono risarcire questa signorina che speronò una motovedetta di militari italiani. Follia“. “Sono troppi” i Migranti “che arrivano, stiamo lavorando per mandarli tutti a casa loro. Tanti politici chiacchierano, io ho rischiato sei anni di galera. L’Italia” non può essere “il campo profughi del mondo”, ha aggiunto.

Molteni: “Sentenza risarcimento è cortocircuito”

La sentenza che fissa il risarcimento per la Ong Sea Watch è la conferma che “siamo al cortocircuito del sistema“. Così il sottosegretario leghista all’Interno, Nicola Molteni, in un’intervista a ‘La Stampa’. “Io – aggiunge – ero al Viminale con Salvini ministro all’epoca e ho vissuto quella vicenda. La Sea Watch viola il divieto di ingresso, viola la legge italiana, sperona un’unita navale della Guardia di finanza, trasferisce clandestini in suolo italiano… E alla fine sono i cittadini a risarcire la Ong tedesca con 76mila euro. Questo è inaccettabile e offensivo per la giustizia e per la dignità delle nostre forze di polizia. Sui fermi, sulle multe e sulle confische alle ong che violano la legge la Lega non farà mai passi indietro”. Secondo Molteni, “ci sono alcune nicchie di magistrati che attraverso un approccio ideologico tentano di frenare. È un percorso complicato e difficile, ma nonostante tutto i risultati sono assolutamente positivi. Il ministro Piantedosi ha fino ad oggi fatto un lavoro straordinario. E se prima parole le parole d’ordine dell’Ue erano ‘redistribuzione e accoglienza’, oggi grazie alla Lega sono ‘difesa dei confini e rimpatrio‘”.