Scontri Torino, M5S al centrodestra: “Molti di voi contenti dell’agente aggredito, così potete attaccare chi protesta”

Riccardo Ricciardi, deputato del Movimento Cinque Stelle, accusa la maggioranza di fare un “killeraggio” mediatico e politico nei confronti di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Poi attacca in merito agli scontri avvenuti a Torino durante il corteo per Askatasuna, il centro sociale sgomberato lo scorso dicembre.

“Vi ha fatto paura il popolo che manifestava pacificamente” e “ha manifestato pacificamente per settimane. E io sono assolutamente convinto che molti di voi, quando hanno visto quell’azione infame e vigliacca nei confronti del poliziotto a terra a Torino, sono stati contenti. Perché finalmente potevate bollare un intero popolo come violento”, ha detto Ricciardi, capogruppo M5S, parlando alla Camera durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del vicepremier Antonio Tajani.