Futuro Nazionale, Vannacci presenta lo statuto: no a ideologia gender e cittadinanza in regalo

Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, svela lo statuto. “Delinea alcuni valori fondamentali e non negoziabili. Abbiamo messo nero su bianco davanti a un notaio quello che abbiamo scolpito nel cuore da sempre, valori che purtroppo altri hanno abbandonato e ai quali si richiamano solo in campagna elettorale”, fanno sapere in una nota i deputati Emanuele Pozzolo, Rossano Sasso e Edoardo Ziello.

Cosa c’è nello statuto di Futuro Nazionale

“Ai punti 6 e 7 dell’articolo 2 si professa la ‘lotta coraggiosa ai progetti di creazione del nuovo senso comune costruiti su ideologia gender, ideologia woke, cancel culture, immigrazionismo e negazione di quelle virtù che hanno fatto grande l’Italia’. Parole scolpite nel cuore che si oppongono con fermezza a chi recentemente nel centrodestra (e con imbarazzanti piroette del proprio partito) ha aperto al concetto di famiglia come ‘qualsiasi unione basata sull’amore’. Per noi la famiglia è quella creata dall’amore di un uomo e di una donna”, sottolineano Pozzolo, Sasso e Ziello.

“E poi ancora ‘difesa a spada tratta delle radici dell’Italia e del popolo italiano, dei confini del territorio nazionale, della coesione valoriale e culturale come elemento imprescindibile di appartenenza alla cittadinanza, non potendo quest’ultima essere ridotta al mero rispetto formale delle leggi né, tantomeno, al corretto espletamento di procedure burocratiche’. Tradotto per alcuni del centrodestra: la cittadinanza non si regala per il solo fatto di essere nati in Italia e non siamo disposti a negoziare sull’inclusione del terzo mondo a casa nostra. Il centrodestra non tradisca gli italiani pur di piacere a poteri forti, UE e sinistre. È arrivata una destra vera, è arrivato Futuro Nazionale”.