Futuro Nazionale, Vannacci: “Porte aperte a Forza Nuova e CasaPound”

Roberto Vannacci, neo leader di Futuro Nazionale, lascia le porte aperte a Forza Nuova e Casa Pound, movimenti di estrema destra. “Se li terrei fuori o dentro? Non mi piace categorizzare. Questi signori, che sono liberi cittadini e non hanno commesso reati, per quanto rappresentano principi che possono essere criticati, devono poter proporre idee e devono essere aperte tutte le porte“, ha detto il generale in un’intervista a La7.

Alla domanda sul fatto che il problema era far entrare chi si dichiara fascista in istituzioni fondate su una Costituzione antifascista, Vannacci replica: “Se uno è libero cittadino può professarsi come vuole. Se commette un reato, intervengono magistratura e forze dell’ordine. Non certo Bonelli, Fratoianni e quei quattro disperati che hanno fatto questa scena riprovevole in Parlamento”. Quindi, si può parlare con tutti? “Con tutti. Anche con l’estrema sinistra. Ho votato emendamenti della Left quando li ho ritenuti consoni ai miei principi e ideali”.

Vannacci sull’addio alla Lega: “I miei valori non erano più riflessi al 100%”

L’eurodeputato di recente si è separato da Matteo Salvini e dalla Lega per fondare il suo partito. “E’ stata una scelta maturata. A un certo punto ho capito che i miei valori non erano più riflessi al 100%“, ha affermato sempre a La7. C’è stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso? “Sicuramente, la votazione sull’invio delle armi a Kiev è stato un evento importante, soprattutto perché qui dentro (a Strasburgo, ndr) io e i miei colleghi abbiamo sempre votato contro”. All’Europarlamento andrà nel gruppo Europa delle Nazioni Sovrane con l’AfD? “Vedremo. Per ora sono nel gruppo misto”.